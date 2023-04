Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: convivenza, gelosia e la verità sulle litigate al GF Vip

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si raccontano tra convivenza, gelosia e progetti svelando la verità sulle litigate al GF Vip.

Antonella Fiordelisi si racconta nel corso di una diretta Instagram con Charlie Gnocchi con cui ha condiviso parte dell’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip e con il quale si confidava spesso quando discuteva con Edoardo Donnamaria. Una diretta fresca, leggera e divertente a cui ha anche partecipato Edoardo con cui la storia d’amore procede a gonfie vele. Dalla convivenza a Milano ai progetti lavorativi di ciascuno, Antonella ed Edoardo hanno risposto con sincerità alle domande di Charlie Gnocchi confermando di aver dato inizio ad un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Lei da Salerno dove ha trascorso qualche giorno per lavoro in attesa di rientrare a Milano e lui dal capoluogo lombardo dove è rientrato per poter condurre tutti i giorni la trasmissione radiofonica (Generazione zeta) sulle frequenze di Radio Zeta, hanno svelato qualche dettaglio in più sulla loro vita insieme.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo, sorrisi e amore dopo il Grande Fratello Vip

Antonella Fiordelisi sfoggia un sorriso a 360 gradi quando parla del fidanzato Edoardo Donnamaria. “Come si sta comportando Edoardo?“, chiede Charlie Gnocchi durante una diretta Instagram. “Edoardo si sta comportando benissimo. talmente tanto bene che siamo riusciti a rimuovere il marcio che c’era in quella casa perchè comunque c’era e devo dire che la vita fuori è molto più bella rispetto alla vita del GF Vip dove certe persone non ci hanno fatto stare bene“, la risposta di Antonella che poi aggiunge – “Non abbiamo mai litigato da quando siamo usciti da quella casa”.

Charlie Gnocchi, poi, chiede della convivenza a Milano: “Inizialmente avevamo pensato a Roma, però, poi Edoardo ha potuto fare la radio anche da Milano, gli ha fatto piacere trasferirsi da me. Poi io ho comprato casa a Milano da due anni e sarebbe stato complicato trasferirmi a Roma quindi lui mi è venuto incontro e ci troviamo benissimo. Conviviamo a Milano e stiamo già comprando delle cose per la coppia“, svela la Fiordelisi.

Nel corso della diretta, poi, si collega Edoardo Donnamaria che racconta la sua passione per la radio ammettendo che “è stato prima un lavoro che si è poi trasformato in una vera passione”. Antonella, invece, racconta che il suo sogno nel cassetto è fare l’attrice svelando che, presto, comincerà a studiare recitazione e dizione. La coppia, inoltre, non nega che, in futuro, potrebbe anche lavorare insieme qualora arrivasse un progetto interessante.

Anche durante la diretta Instagram, Edoardo sottolinea la bellezza della fidanzata mentre Antonella gli dedica la canzone “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina che gli dedicava anche nella casa del GF Vip. E sulla vita con Antonella fuori dal GF Vip, Edoardo dice: “Stiamo molto meglio perchè la vita fuori è la vita, dentro la casa non è la vita. Siamo tutti condizionati dalle dinamiche del gioco, chi più e chi meno e quindi è tutto più complicato”.

“C’è mia suocera che mi sta seguendo. La salutiamo, io la amo”, dice Antonella leggendo i vari messaggi dopo aver trascorso un weekend con i suoceri in Umbria. Infine, riferendosi alla gelosia del fidanzato, Antonella che ribadisce di dover ringraziare il Grande Fratello Vip per averle permesso di incontrare “Edoardo, il vero amore”, svela:

“Edoardo è un po’ gelosino, ma ci sta perchè me lo sono scelto io e a me il ragazzo geloso piace. Ovviamente non deve superare il limite ma questo limite non l’ha mai superato. Anzi, devo dire che forse era più geloso in casa che fuori ma perchè adesso ci fidiamo l’uno dell’altra e quindi anche se siamo lontani due o tre giorni sappiamo bene che per quanto siamo innamorati non potrebbe succedere nulla. Abbiamo cominciato a fidarci e questa è una cosa bellissima quindi se io devo fare una cosa di lavoro e lui anche siamo tranquilli”, conclude la Fiordelisi.