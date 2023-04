Décolleté o slingback? Quali modelli indossare e quando

Quando ci si prepara ad affrontare una cena di lavoro, una serata romantica, ma anche semplicemente quando ci si veste per andare in ufficio o per uscire con le amiche, la domanda è sempre la stessa: décolleté o slingback?

Simili, ma diverse, queste due tipologie di scarpe eleganti da donna, entrambe femminili ed estremamente raffinate, si adattano al meglio a contesti e outfit differenti.

Chi desidera essere sempre perfetta e alla moda, e non vuole fare brutta figura, calzando una scarpa che non si intona con il completo che ha indosso o che risulta fuori contesto, deve fare molta attenzione ed evitare di commettere errori.

In questa guida di stile vi forniremo tutte le informazioni necessarie per capire al primo colpo quale scarpa indossare.

Scarpe décolleté: le caratteristiche

Per prima cosa, cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche essenziali di queste due tipologie di scarpe. Iniziamo con le décolleté.

Scarpe femminili ed eleganti per antonomasia, le décolleté sono riconoscibili per la presenza di:

un tacco più o meno alto, il quale può essere anche a spillo;

il tallone chiuso;

il dorso del piede scoperto, così come la caviglia;

l’assenza di lacci o altri sistemi di chiusura sul dorso del piede.

A seconda dei casi, queste scarpe possono presentare punta tonda o allungata, plateau, cinturino alla caviglia, fibbie, borchie, inserti o altri elementi decorativi.

Le décolleté sono scarpe evergreen che, nonostante l’apparenza formale, si adattano al meglio a numerose situazioni, stili e look; per questo motivo non dovrebbero mai mancare nel guardaroba delle donne, comprese quelle che amano indossare jeans e maglietta.

I modelli disponibili sono davvero tanti e trovare quello, o quelli, che fanno al caso proprio non è certo un problema.

Le caratteristiche delle slingback

Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche delle slingback, le quali presentano alcuni tratti in comune con le décolleté, tanto che possono essere considerate una variante o un’evoluzione delle stesse.

Femminili ed eleganti, hanno anch’esse tacco di varia altezza, ma in genere non troppo alto, e punta chiusa; diversamente dalle precedenti, lasciano però il tallone scoperto. Mentre le décolleté classiche hanno una struttura avvolgente, che abbraccia la punta, i lati e il tallone del piede, questa variante presenta, nella parte posteriore, una fascia o un cinturino che circonda la parte posteriore della caviglia, lasciando scoperto il tallone.

Décolleté classiche o slingback?

Ora che conosciamo le caratteristiche di questi due tipi di scarpe e siamo in grado di riconoscerle senza troppe difficoltà, possiamo cercare di capire quando è preferibile indossare le décolleté di tipo classico, ossia con tallone chiuso, e quando invece si può optare per le slingback.

Come abbiamo detto in precedenza, le décolleté classiche sono scarpe sempre di moda, perfette in tantissime situazioni. Chi desidera indossare questo tipo di scarpa per sentirsi subito più attraente, può farlo senza problemi sia in situazioni formali sia in contesti informali.

Via libera dunque alle décolleté in ufficio, durante una cena di lavoro, per una serata romantica o con le amiche, al teatro, al cinema e persino a scuola o a passeggio per la città.

Naturalmente, è importante scegliere con attenzione il modello, dal colore all’altezza del tacco, e fare in modo che si adatti all’outfit e al contesto. In ufficio, meglio una scarpa comoda, con tacco non troppo alto, e di colore neutro. Chi svolge un lavoro creativo o ama farsi notare, può osare indossando décolleté dai colori accesi, magari arricchite con inserti particolari o pattern d’effetto.

La donna in carriera può puntare anche su una décolleté dal tacco alto, magari a spillo.

Durante un’uscita con le amiche, si può decisamente osare, ma attenzione: se si deve camminare molto, meglio un tacco basso. In questo caso, ottime anche le décolleté con cinturino alla caviglia.

Per una serata romantica, scarpa décolleté con tacco alto o altissimo, in grado di mettere in evidenza la caviglia e slanciare la figura. Se si indossano pantaloni, via libera anche ai modelli con cinturino. Per quanto riguarda il colore, sarà necessario sceglierlo sul momento in base all’outfit e ai tratti della vostra personalità che vorrete trasmettere.

Slingback: quando sceglierle

Le slingback si presentano, a tutti gli effetti, come una via di mezzo tra le décolleté classiche e i sandali. Questa loro particolare caratteristica, se da un lato le rende perfette in molte situazioni, proprio come le scarpe dalle quali derivano, dall’altra richiede qualche attenzione in più, soprattutto nei contesti più formali.

Indossata con il pantalone lungo, questa scarpa è perfetta tanto in ufficio quanto durante una cena di lavoro, ma attenzione a eventuali etichette aziendali, le quali potrebbero richiedere di indossare unicamente scarpe chiuse. In tal caso, per non sbagliare, meglio optare per il modello classico.

Raffinate e sensuali, le slingback sono ideali per le serate romantiche e possono essere indossate con gonne, vestiti interi e pantaloni.

In primavera e in estate, questa tipologia di décolleté, se a tacco basso, è la scelta numero uno per le brevi passeggiate in città e le uscite con le amiche, e si adatta alla perfezione anche agli outfit più informali, senza perdere nulla in fascino ed eleganza.

Collant: sì o no?

Benché a molte di noi possa sembrare un’eresia, il bon ton impone di indossare sempre i collant quando si portano delle scarpe chiuse sulla punta e sul tallone. Oltre a questo, in contesti formali è opportuno non mostrare la gamba nuda.

Questo significa che bisognerebbe sempre abbinare alle décolleté dei collant, scegliendo, a seconda del proprio gusto, tra velati, decorati o coprenti.

Il discorso cambia con le décolleté slingback, le quali, avendo il tallone scoperto, possono essere indossate senza collant, a patto che la gamba non resti scoperta.

La moda, in realtà, non segue sempre le regole della buona etichetta; quindi nulla vi vieta di indossare anche le décolleté senza collant!

Primavera-estate 2023: i modelli di tendenza

Tra i modelli di décolleté e slingback più di tendenza troviamo quelle con plateau, ideali da indossare con gonne corte e pantaloni, in ufficio o in contesti informali, e quelle arricchite con borchie, in grado di dare un tocco di personalità in più anche al look più elegante.

Per quanto riguarda i colori, via libera sia alle tonalità neutre, dall’avorio al fondant, sia ai toni accesi, in particolare rosso puro, verde foresta, blu elettrico e giallo.