Torta di riso e pinoli, è ancora più buona di quella della nonna

Cosa possiamo preparare con il latte, il riso, una crema pasticcera in versione light e i pinoli? Semplice, una torta indimenticabile

Sembra un dolce classico, eppure c’è un ingrediente originale. Perché questa non è la classica versione della nonna, ma più ricca: una torta di riso e pinoli così nessuno l’ha mai mangiata. E piacerà al punto che tutti vorranno la ricetta.

Torta di riso e pinoli: prepariamola così

Se la torta di riso e pinoli avanza, basta metterla in frigo sigillata con pellicola alimentare oppure dentro ad un contenitore ermetico con coperchio per 3 giorni al massimo.

Ingredienti:

500 ml latte scremato

160 g riso

300 g crema pasticcera

120 g zucchero semolato

2 uova grandi

1 bustina di lievito per dolci

1 bacca di vaniglia

100 g pinoli

zucchero a velo q.b.

Preparazione: torta

Cominciamo con la crema pasticcera. Visto che il dolce è già sufficientemente ricco, abbiamo scelto una versione light e quindi ci servono 500 ml latte di soia, 40 g Maizena, 1 bacca di vaniglia, 1 limone, 3 cucchiai di zucchero semolato.

Prendiamo una pentola e versiamo tutti gli ingredienti lontano dal fuoco, aprendo la bacca di vaniglia per inserire tutti i semini. Grattugiamo solo mezza buccia di limone, ci basta. Mescoliamo subito tutto bene con una frusta a mano fino a quando vediamo sparire tutti i grumi.

Poi portiamo sul fornello, acceso a fuoco medio, e con una spatola in silicone mescoliamo di continuo, almeno fino a quando la crema pasticcera light comincia ad addensarsi. Basteranno pochi minuti e quando avremo ottenuto la consistenza giusta potremo togliere dal fuoco, continuando comunque a mescolare con la spatola per evitare che si formino grumi quando si addensa.

Anche in questo caso deve essere raffreddata prima di usarla per i nostri dolci. Per questo appena vediamo che comincia ad intiepidirsi, mescoliamola bene con la spatola o con la frusta a mano per evitare problemi e poi copriamola con la pellicola.

Passiamo al resto degli ingredienti. In un altro tegame mettiamo latte e riso insieme, accendiamo a fiamma media e facciamo arrivare ad ebollizione. Andiamo avanti fino a quando il riso avrà assorbito completamente il latte (diciamo 25 minuti massimo). Quando è pronto, versiamolo in una ciotola di vetro, poi sigilliamo con la pellicola alimentare e aspettiamo che raffreddi.

Intanto cominciamo a montare le uova in una ciotola insieme allo zucchero semolato usando le fruste elettriche alla massima velocità per una decina di minuti. Quello che ci serve è un composto chiaro e spumoso.

Con le fruste, ma ora a velocità media, aggiungiamo il lievito, l’altra bacca aperta con la vaniglia e poi il riso al latte, non tutto insieme ma un cucchiaio alla volta. Quando è tutto incorporato aggiungiamo anche 80 grammi di pinoli tritati al coltello o con il robot da cucina. Completiamo con la dose di crema pasticcera prevista e l’impasto della torta di riso e pinoli è pronto.

Versiamo tutto in una tortiera da 24 cm di diametro già imburrata e inforniamo a 180° per almeno 50-55 minuti facendo la classica prova stecchino alla fine.

Tiriamo fuori e aspettiamo comunque che il dolce sia freddo prima di sformarlo. Infine appoggiamolo su un piatto di portata e spolverizziamolo con lo zucchero a velo. Per terminare, a pioggia i pinoli avanzati, ma interi.