Crema pasticcera di Iginio Massari: non mi è mai riuscita così bene

Se abbiamo preparato più volte la crema pasticcera, non l’abbiamo mai fatto con la ricetta di Iginio Massari: il risultato finale è tutto da vedere

Probabilmente l’abbiamo preparata molte volte, ma con questa ricetta mai. Perché la crema pasticcera di Iginio Massari è una ricetta a prova di errore, ideale per farcire bigné, torte ma non solo. Uno dei segreti è l’amido di riso, il resto te lo lascio scoprire.

La crema pasticcera di Iginio Massari, ricetta passo dopo passo

La crema pasticcera di Iginio Massari è comoda anche perché la possiamo congelare. Se ben sigillata dura fino a 30 giorni.

Ingredienti:

500 g latte intero

40 g amido di riso

125 g tuorli

130 g zucchero semolato

2 bacche di vaniglia

1 limone non trattato

Preparazione: crema

Ancora prima di mescolare gli ingredienti, il primo segreto. Infiliamo una ciotola di vetro in freezer in modo che abbia la giusta temperatura quando poi la useremo.

Poi prendiamo un tegame e versiamo il latte intero a temperatura ambiente. Apriamo con un coltello le bacche di vaniglia nel senso della lunghezza e tiriamo fuori i semini. Versiamo tutto nel latte , bacche comprese tagliate a pezzetti. Completiamo grattugiando la scorza di mezzo limone non trattato e unendola la resto.

Accendiamo il fuoco e lasciamo riscaldare tutto mescolando ognin tanto fino a quando arriva al bollore. In un altro tegame versiamo i tuorli: in teoria per 125 grammi dovrebbero essere sufficienti 5 uova medie, ma pesiamo bene. Aggiungiamo anche lo zucchero semolato e l’amido di riso.

Con una frusta a mano da pasticceria mescoliamo tutto fino ad ottenere una consistenza liscia e cremosa.

Quando il latte si avvicina al bollore, versiamolo nel tegame con i tuorli e lo zucchero. Il segreto è filtrarlo bene con un colino a maglie strette e versarlo un terzo alla volta, mescolando sempre bene con la frusta per amalgamare.

Quindi mettiamo il tegame sul fuoco e, continuando a mescolare, facciamo addensare la nostra crema pasticcera. Appena ha raggiunto la consistenza che vogliamo sarà pronta ma c’è ancora un passaggio da fare.

Tiriamo fuori la ciotola in vetro che abbiamo messo in freezer e versiamo tutta la crema. Mescoliamo ancora velocemente sempre con la frusta a mano per farla arrivare ad una temperatura di 50°, misurata con il termometro da cucina. Il risultato finale? Assolutamente liscio.

La crema pasticcera con la ricetta di Iginio Massari è pronta: possiamo usarla subito oppure conservarla in frigorifero coprendola con pellicola. Durerà fino ad un massimo di 5 giorni.