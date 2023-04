Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: weekend in famiglia tra amore e promesse mantenute

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria trascorrono un piacevole weekend in famiglia tra amore, sorrisi e semplicità.

Sempre più innamorati, uniti, complici e affiatati. Si mostrano così Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nelle foto e nei video che condividono sui social mostrando sprazzi della loro vita insieme ai fan che, dopo averli seguiti per sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, stanno ricevendo la ricompensa che aspettavano: vederli sereni e felici insieme alle persone che li amano. E così, dopo aver trascorso qualche giorno a Roma dove hanno partecipato anche alla festa finale del Grande Fratello Vip ballando insieme e divertendosi in compagnia degli ex vipponi come Nikita Pelizon, Luca Salatino, Sarah Altobello solo per citarne qualcuno, si sono concessi un rilassante weekend in campagna.

La coppia, venerdì pomeriggio, è partita per l’Umbria raggiungendo la casa di campagna di Edoardo. Antonella ed Edoardo, però, non hanno trascorso il weekend da soli. Con loro, oltre al cane Gohan, c’erano anche i genitori di Edoardo come ha svelato poi Antonella pubblicando delle dolci foto sui social.

Weekend in Umbria per Antonella ed Edoardo don i genitori di lui: la semplicità è l’ingrediente segreto del loro amore

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è stata spesso descritta come la ragazza amante delle feste, delle apparenze, dei social e della vita mondana e, invece, da quando è uscita dalla porta rossa, sta dimostrando di essere una ragazza super semplice e legatissima alla famiglia a cui basta una serata tranquilla con le persone che ama per stare bene. Dopo poco meno di un mese dalla fine della sua avventura nella casa di Cinecittà, Antonella ha trascorso tutti i giorni con Edoardo regalandosi un weekend in montagna con i propri genitori e delle piacevoli serate a casa tra una partita di scacchi e un piatto di amatriciana preparata da Donnamaria.

L’unica festa a cui la Fiordelisi ha partecipato è stata quella finale del Grande Fratello Vip durante la quale ha ballato e si è divertita in compagnia del fidanzato con cui ha poi trascorso un meraviglioso weekend in campagna. Quando erano ancora nella casa del GF Vip, Edoardo, pensando ai primi momenti che avrebbe trascorso con Antonella nella vita vera, aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto portarla nella sua casa in campagna dove si sarebbero divertiti tra una cena fuori e un giro sui go-kart. Detto, fatto.

Venerdì pomeriggio, dopo aver concluso la trasmissione radiofonica “Generazione Zeta” che conduce tutti i giorni, dalle 17 alle 19, su Radio Zeta, Edoardo ha portato Antonella nella sua casa in campagna, in Umbria, dove ad attenderli c’erano anche i genitori di lui come potete vedere dalla foto qui in basso. Oltre a cenare fuori, poi, Edoardo ha davvero portato Antonella a divertirsi sui go-kart come ha documentato la Fiorelisi con una Ig story.

Due giorni di totale relax per la coppia che si è divertita trascorrendo il tempo con semplicità insieme al cane Gohan, a mamma Chicca e papà Vincenzo che, su Twitter, ha regalato ai fan dei ritagli del weekend mostrando un’Antonella estremamente dolce e felice.

Non sono mancati i momenti di passione tra Edoardo e Antonella che, con una meravigliosa foto, ha svelato di ricevere dal fidanzato le attenzioni di una principessa.

Dopo i due giorni in campagna, Edoardo è tornato a Milano dove convive con Antonella nella casa di quest’ultima mentre la Fiordelisi, con i suoceri, è rientrata a Roma dove ad attenderli c’erano i genitori di lei come ha documentato lei stessa pubblicando una foto in cui è con la madre e con la mamma di Edoardo.

La Fiordelisi, con i genitori, ha così raggiunto Salerno dove resterà per pochi giorni per alcuni impegni di lavoro per poi ritornare a Milano dal suo Edoardo di cui sente la mancanza esattamente come lui che ha condiviso lo screenshot di una videochiamata fatta in piena notte.

Edoardo e Antonella, dunque, non solo si amano sempre di più ma stanno rispettando anche tutte le promesse che si erano fatti nella casa del GF Vip.

Le discussioni, le litigate e le incomprensioni sono un vecchio ricordo: la vita vera, per i Donnalisi, è davvero bellissima!