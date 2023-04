Edoardo e Antonella post GF Vip la vita vera è meravigliosa: amore e passione in famiglia

Come procede la storia d’amore tra Edoardo e Antonella post GF Vip? Amore e passione in famiglia per la coppia nata nella casa di Cinecittà.

La maledizione delle feste per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è stata ufficialmente scongiurata. I fan dei Donnalisi che li hanno seguiti per sei, lunghi mesi, hanno dovuto assistere a discussioni, anche molto pesanti, a Capodanno, San Valentino e ad ogni mesiversario se si esclude il primo festeggiato con una cena organizzata da Antonella con l’aiuto di Luca Salatino. Ad un mese esatto dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Edoardo Donnamaria, invece, la coppia si è ritrovata a trascorrere la prima Pasqua insieme e tutto è andato a gonfie vele.

Edoardo e Antonella sono praticamente inseparabili da quando anche la Fiordelisi è uscita dalla casa di Cinecittà. Tra Roma e Milano non sono mai stati un giorno separati e, così, hanno deciso di concedersi un weekend super rilassante e romantico nella splendida cornice di Bormio dimostrando ai più scettici che, purtroppo ci sono ancora, quanto sia vero e profondo il sentimento nato al GF Vip.

Edoardo e Antonella, tuttavia, hanno scelto di trascorrere sì un weekend romantico, ma in famiglia. La coppia, infatti, non era sola.

Edoardo e Antonella post GF Vip sempre più innamorati: il weekeend super romantico

Edoardo e Antonella non hanno avuto il tempo di fermarsi un attimo da quando è finito il Grande Fratello Vip. Lei ha ricominciato a lavorare come influencer posando per diversi shooting fotografici mentre lui non solo è tornato a lavorare in radio conducendo tutti i giorni “Generazione Zeta” in onda dalle 17 alle 19 su Radio Zeta, ma è ancora tornato a fare musica pubblicando il singolo “Il cielo stanotte”, la canzone dedicata ad Antonella Fiordelisi e che ha raggiunto il primo posto su iTunes, superato i 100mila streaming su Spotify e superato 200mila visualizzazioni su You Tube.

La coppia, inoltre, ha cominciato ufficialmente la convivenza e, per ora, ha scelto come base Milano al punto che Edoardo ha deciso di portare con sè anche l’amatissimo cane Gohan. Essendo super impegnati, i Donnalisi hanno approfittato del weekend pasquale per concedersi un po’ di sano e meritato relax a Bormio dove è stata scattata la foto che vedete in alto.

Con Edoardo e Antonella sono partiti anche i genitori della Fiordelisi che hanno così potuto trascorrere un po’ di tempo con la figlia e conoscere meglio Edoardo che avevano incontrato anche in quel di Roma.

La coppia, insieme ai genitori di Antonella, ha così trascorso il weekend tra un massaggio di coppia, un bagno alle terme, una passeggiata a cavallo e una partita a scacchi.

Dopo aver trascorso il weekend con i propri genitori, Antonella, commentando la foto pubblicata dal fidanzato Edoardo, ha annunciato che il prossimo weekend di relax lo trascorreranno con i genitori di Donnamaria ovvero mamma Chicca e papà Enzo.

Fuori dal Grande Fratello Vip, la vita di coppia di Edoardo e Antonella è assolutamente meravigliosa anche grazie al sostegno delle rispettive famiglie e degli amici di sempre di entrambi.