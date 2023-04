Troppa colomba che gira ancora dopo Pasqua: la trasformiamo in una torta

Sprecare gli avanzi è sempre un peccato, riciclarli in modo intelligente diventa una risorsa: nasce così questa torta morbida con la colomba di Pasqua, deliziosa

Quando esauriamo i pranzi e le cene di Pasqua ci sono due problemi. Uno sono le uova di Pasqua avanzate e l’altro sono le colombe, avanzate pure quelle. Ma siamo anche italiani e per questo non ci spaventiamo mai: con il cioccolato prepariamo dei biscotti, dei muffin o delle torte, con la colomba pure.

L’idea della torta morbida con la colomba è tanto semplice quando efficace. Unica accortezza: usiamo una colomba classica, di quella con le mandorle ma non troppo farcita. Perché altrimenti il suo sapore andrà a sovrastare troppo quello degli altri ingredienti.

Il risultato è di quelli che si fanno apprezzare anche dalle nonne. Un dolce da credenza soffice e profumato che dura anche diversi giorni se conservato bene. Perché nell’arte del riciclo siamo quasi imbattibili.

Torta morbida con la colomba, ingredienti e preparazione

Per preparare la torta morbida con la colomba ci servono 170 grammi di farina 00, 300 grammi di colomba, 90 grammi di zucchero, 2 uova grandi. Poi anche 160 ml di latte, 80 ml di olio di semi

e 1 bustina di lievito per dolci. Io ho aggiunto pure 50 grammi di cacao in polvere che posiamo togliere per un risultati più leggero.

Cominciamo montano insieme le uova e lo zucchero con le fruste elettriche alla massima velocità per qualche minuto. Andiamo avanti fino a quando otteniamo un composto spumoso, chiaro e gonfio.

Abbassiamo la velocità delle fruste e aggiungiamo a filo prima l‘olio di semi e poi anche il latte tirato fuori dal frigo almeno 20 minuti prima.

Quando tutta la base liquida è stata inglobata, passiamo alle polveri. Aggiungiamo la farina setacciata insieme al lievito e poi anche il cacao in polvere anche questo setacciato, amalgamando con una spatola. Infine sbricioliamo la colomba facendola inglobare nell’impasto.

Appena la base della nostra torta è pronta versiamo l’impasto in uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro già rivestito con un foglio di carta forno. Inforniamo la torta morbida con la colomba in forno statico preriscaldato a 180° per 35 minuti facendo sempre la prova stecchino per verificare la cottura.

Tiriamo fiori lo stampo e aspettiamo che il dolce sia completamente freddo prima di estrarlo. Adesso è pronto, asta a noi decidere se spolverizzarlo o meno con uno strato di zucchero a velo prima di presentarlo in tavola.