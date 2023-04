Se hai la pelle chiarissima, devi portare i capelli di questo colore. Ti sentirai al top!

Scopri qual è il colore perfetto per te se hai la pelle chiarissima. Sarai alla moda e ti sentirai bellissima.

Avere la pelle molto chiara, a volte, può non piacere perché si ha la sensazione di essere troppo pallide. Eppure, la pelle chiarissima è stata per secoli un segno distintivo di bellezza e, oggi più che mai, sta tornando sempre più di moda. Certo, con l’arrivo della bella stagione, in cui tutti si abbronzano, parlare di pelle chiara può sembrare strano. Eppure, a volte basta pochissimo per evidenziarla in modo da farla apparire più bella e uno dei metodi più semplici e immediati è quello di ravvivare il colore dei capelli.

Scegliendo quello giusto è infatti possibile donare luminosità all’incarnato, al punto da farlo risplendere e da sentirsi più belle che mai. Dopo aver visto qual è il colore giusto per ogni carnagione, oggi scopriremo, quindi, qual è la nuance perfetta per donare vita ad una pelle chiarissima.

Il rosso è il colore perfetto per illuminare il tuo incarnato chiaro

Se la tua pelle è da sempre chiarissima, di sicuro avrai già visto come il colore dei capelli (così come il make up) può fare tanto per farti apparire più luminosa che mai. E in questa primavera, in cui il rosso è uno dei colori predominanti della stagione, l’unica cosa che dovrai fare è scegliere quello più adatto a te. Questo particolare colore è infatti perfetto per chi ha la pelle molto chiara, in quanto dona sia carattere che luminosità. Ciò che dovrai fare sarà quindi solo scegliere la tecnica che senti più incline alle tue corde e che ti fa sentire bella e al contempo a tuo agio.

Se sei una che ama osare, ad esempio, potresti puntare su un total red magari puntando proprio sul rosso fuoco. In alternativa puoi giocare con le sfumature optando per un balayage o per dei colpi di sole da applicare qua e là per ravvivare la tua base naturale. Ciò che conta è saper scegliere un colore da portare con stile in ogni occasione. Cosa che risulterà più facile di quanto immagini, sopratutto se seguirai l’istinto optando per quello che, effettivamente ti piace di più.

Se hai anche le lentiggini, poi, l’effetto sarà ancora più bello e perfetto per farti sentire sia più bella che totalmente in linea con il periodo della bella stagione. Periodo che potrai vivere al meglio sfoggiando un colore che ti si addice e che ti farà amare la tua carnagione molto più di quanto pensi.