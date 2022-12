Ti piacciono i capelli rossi? Scopri come scegliere la tonalità giusta in base al tuo colore naturale

Scopri se i capelli rossi ti stanno bene e quale nuance scegliere per essere sicura di aver optato per la tonalità giusta.

I capelli rossi sono da sempre molto gettonati e lo sono ancora di più ora che, la nuova stagione, grazie al Viva Magenta, è in vena di rossi e di colori in tonalità simili. Se ti senti finalmente pronta ad avvicinarti a questo colore, ecco quindi alcune informazioni che ti torneranno utili e che ti aiuteranno a capire se il colore rosso fa per te e come scegliere la tonalità che ti si adatta di più.

In questo modo potrai rinnovare il tuo look, sentirti bella come non mai e andare al contempo sul sicuro. Cosa che ti sarà ancor più semplcie se per agire, valuterai la possibilità di scegliere il colore giusto in base alla tua base di partenza.

Colore rosso: a chi sta bene

Iniziamo con le buone notizie. Il colore rosso, infatti, sta bene a diverse persone. Sebbene in linea generale, questo colore sia adatto a chi ha un’incarnato dorato o ambrato, è anche vero che le tante tonalità disponibili rendono lo stesso disponibile a tutte. Ciò che conta è puntare sulla giusta tonalità.

Farlo, fortunatamente è facilissimo. Basta infatti partire dal colore di base dei propri capelli (in altre parole, quello con cui sei nata) per capire quale rosso ti si adatterà meglio. Andiamo quindi per gradi e cerchiamo di capire quali sono le migliori tonalità per ogni colore.

Se la tua base di partenza sono i capelli neri, il tipo di rosso che ti addice di più è il rosso vivo o il rosso rubino. In caso di capelli castani, invece, puoi puntare su un caldo mogano o, in alternativa, su dei riflessi che illuminino la chioma senza troppi stravolgimenti. Un’altra possibilità è quella di un balayage che ti aiuti a passare dal castano al rosso in modo graduale. E se sei bionda? In tal caso sarebbe meglio puntare su un ramato chiaro o, ancor meglio, su dei riflessi.

Questi, ancora una volta, saranno in grado di aiutarti a godere del tuo nuovo calore senza stravolgerlo troppo. E tutto per un risultato che amerai fino all’ultima ciocca.

Ora che sai come scegliere il colore giusto per i tuoi capelli, non ti resta che seguire le indicazioni. E per farlo dovrai pensare anche a quello che ti piace di più. Il trucco sta nell’optare per un colore effettivo in caso di un colore che effettivamente corrisponde alle tue caratteristiche. In caso contrario, potrai invece optare per dei riflessi da portare con maggior sicurezza. E tutto senza rischiare di ritrovarti con un effetto che non ti piace.

E non dimenticare che se vai dal tuo parrucchiere di fiducia, potrai sempre provare e modificare il colore in corso d’opera. Una possibilità da mettere in atto qualora non dovessi proprio trovarti con la tua scelta. Ciò che conta è sentirti sempre a tuo agio ed in grado di immaginarti in ogni circostanza sentendo che quella scelta è effettivamente la tinta che più ti si adatta.