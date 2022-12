Edoardo Donnamaria, dichiarazione d’amore da pelle d’oca ad Antonella Fiordelisi: lacrime al GF Vip

Dopo l’addio, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si riavvicinano al GF Vip 2022: la dichiarazione d’amore di lui è da pelle d’oca.

Dichiarazione d’amore tra le lacrime emozionante e toccante quella fatta da Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi durante il confronto post rottura. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip 2022, negli scorsi giorni, ha deciso di allontanarsi e, successivamente dirsi addio, non riuscendo a trovare un punto d’incontro. Edoardo, di fronte all’imitazione di Oriana Marzoli fatta da Antonella, ha perso la pazienza di fronte all’atteggiamento che la fidanzata ha avuto con Antonino Spinalbese con cui ha flirtato prima che la loro storia spiccasse il volo.

Edoardo, non ha mai nascosto di aver visto nel gioco di provocazione fatto dalla fidanzata, una specie di tradimento. Dopo averle chiesto più volte di non coinvolgere Antonino per provocarlo, di fronte all’ennesimo gesto di Antonella che ha flirtato, per un gioco, con Antonino, ha perso la pazienza.

Edoardo ha visto in quell’atteggiamento una mancanza di rispetto nei suoi confronti cominciando a convincersi di non voler accanto una persona come lei. Nel corso della 23esima puntata, Signorini li ha messi l’uno di fronte all’altra nel tentativo di riunirli. I due, pur ammettendo di essere innamorati, non sono riusciti a mettere da parte la rabbia. Almeno fino al dopo puntata.

Le parole d’amore di Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi

Dopo il confronto in prima serata con Alfonso Signorini durante il quale pur confermando di essere innamorata ha spiegato di voler restare da sola, Antonella Fiordelisi ha cercato subito il confronto con Edoardo Donnamaria. Inizialmente, ha ribadito i propri sentimenti dicendogli, però, di voler restare un po’ da sola. “Allora perchè sei qui?”, gli ha chiesto Edoardo. “Non ti ho visto in cucina ed ero preoccupata perchè a te ci tengo”, è stata la risposta di Antonella.

Dopo essersi nuovamente confrontati sulla lite che li ha portati ad allontanarsi, Edoardo è crollato e, tra le lacrime, ha dichiarato tutto il suo amore alla Fiordelisi.

Vi sembra lo sguardo di una che gode nel vedere soffrire il proprio ragazzo?No! Il pianto liberatorio di lui non l’ha fatta stare bene e sorridere perché lui stava male, ma perché le ha fatto capire quanto lui tenga a lei. Nessuno gode a vedere soffrire nessuno. Basta. #donnalisi pic.twitter.com/hvzx29QSbo — “per me un Donnamaria grazie” 🐍 (@datemiunnegroni) December 18, 2022

“In questi giorni sono stato malissimo, non sono mai stato così male come gli ultimi due giorni. Qua dentro, senza di te, non riesco a stare“, dice tra le lacrime Edoardo. “Neanche quando stavi con gli altri?”, chiede un’incredula Antonella. “No. Ogni cosa che devo fare, anche se è un confessionale, se devo fare uno scherzo, se non sto bene con te mi sembra impossibile“, aggiunge scoppiando a piangere.

Quanto mi sono mancati questi due idioti insieme. ❤️😍🍋#donnalisi pic.twitter.com/xbre2qOFtc — Taianá Paixão 🇧🇷/ Shippo #donnalisi (@TaiPaixo1) December 18, 2022

Parole importanti che fanno capitolare anche Antonella che si lascia nuovamente andare tra le braccia del fidanzato che siglano la pace con un bacio. “Mi sei mancata tantissimo”, dice ancora Edoardo mentre Antonella che si era già lasciata andare a parole importanti, lo rassicura così – “Non voglio che stai male, sono qui”, conclude la Fiordelisi stringendo tra le braccia Edoardo.