Piccoli disturbi in gravidanza: quali sono i più comuni?       

La gravidanza è un momento magico della vita della donna e di chi le sta accanto perché culmina con un evento destinato a stravolgere, in modo irreversibile, la sua quotidianità. L’arrivo del bebè, chiaramente, è dipinto come un momento magico e tenero, attorno al quale si raccolgono amici e parenti per dare il benvenuto al nascituro.

Nella realtà, tuttavia, le cose vanno un po’ diversamente. La gestazione e il parto, infatti, sono fasi che mettono a dura prova il corpo e la mente della donna. Il corpo cambia in modo repentino e inesorabile e, talvolta, porta con sé piccoli acciacchi con cui le donne in dolce attesa si trovano a dover fare i conti.

Ne è un esempio il problema della sciatica in gravidanza, comunissimo a tantissime donne e, purtroppo, quasi inevitabile per le ragioni che vedremo qui di seguito. Oggi, dunque, vorremmo parlare dei piccoli disturbi che si verificano durante la gravidanza cercando di condividere informazioni utili a chi legge per prevenirli e affrontarli con maggiore serenità

Disturbi articolari: sciatica, mal di schiena e altri acciacchi

Il corpo della donna in dolce attesa, durante i mesi di gravidanza, cambia forma e baricentro. Man mano che il feto si prepara al parto, la donna proverà un senso di pressione sul bacino che, via via, si deformerà per permettere il passaggio del nascituro. Questo progressivo spostamento del bacino, unito al peso che la donna porta con sé in grembo, dà vita a una serie di problematiche articolari.

Di norma i problemi articolari, come la sciatalgia, derivano anche dal cambiamento della postura sia a riposo che in movimento, tipicamente sbilanciata all’indietro. Per prevenire questi dolori, a volte anche acuti al punto da diventare invalidanti, è necessario adottare la giusta dose di riposo e movimento. Ovviamente anche la presenza di un professionista è fondamentale, perché se è vero che certi dolori articolari sono comuni, è vero anche che la gestante non deve “tollerare” il problema e aspettare che passi.

Disturbi a pelle, capelli e unghie

Un falso mito, in parte veritiero, che riguarda la gravidanza sarebbe quello per cui le donne diventino “immensamente belle” e la loro pelle, così come i loro capelli, risplendono di una nuova luce radiosa. Questo è vero e non si può negare, perché le donne in dolce attesa sono sempre bellissime. Tuttavia c’è anche da considerare che gli sbalzi ormonali portano con sé anche una serie di problematiche cutanee e che, talvolta, interessano anche capelli e unghie.

Per esempio, una delle problematiche più diffuse è quella delle smagliature, seguita da una copiosa perdita di capelli e la comparsa di pori dilatati e macchie rosacee, soprattutto sul volto. In questo caso è di aiuto la prevenzione, unita a un’alimentazione sana e alla giusta dose di idratazione.

Per prevenire problematiche cutanee come queste, infatti, è necessario offrire tutto ciò che serve alla pelle per rimanere elastica e ben idratata. Uno dei rimedi più apprezzati è l’olio di mandorla, utile per elasticizzare la pelle e idratarla durante tutte le fasi della gestazione.