Gli accessori da evitare assolutamente a Natale sono piccoli e carini

Solo perché una cosa la fanno tutte non significa sia giusta, anzi. La moda in effetti è un po’ questo ma bisogna prenderla con la misura necessaria e metterci sempre del nostro, che deve in ogni caso prevalere. Vale come regola generale e gli accessori non fanno eccezione. Scopriamo qualoi evitare a Natale.

Cena della Vigilia o pranzo di Natale cambia poco perché gli eccessi, i look metropolitani perfetti nei social andranno messi in pausa per il ritrovo di famiglia più caldo e magico dell’anno. A meno che si stia attraversando la fase “odio il mondo, nessuno mi capisce e mi sento brutta con tutto” (una volta era dai quattordici ai sedici anni ma oggi probabilmente inizia ad undici) ci sono regole di classe da rispettare. Se si è credenti a maggior ragione ma anche in caso contrario chi sarà con noi avrà piacere nel vederci in ghingheri e nelle foto ricordo che guarderemo tra qualche anno sapremo di aver fatto la cosa giusta anche noi.

No quindi, ovviamente, a collane a catena grossa ed allo sfoggiare ogni bijoux presente nel nostro portagioie. Oggi però parliamo nello specifico di orecchini che, contrariamente ai bracciali, non potranno essere nascosti all’occorrenza quindi è bene siano adeguati, eleganti e chic.

Quali orecchini scegliere per Natale e quali lasciare a casa

Le croci e le chiavi che sono state proposte negli ultimi anni da Dolce & Gabbana e da Tiffany sono favolose e nella wishlist di molte ma per questa specifica occasione sarebbe meglio restassero sul comodino. Lo stesso vale per le grandi conchiglie dorate, i pendenti tipo tenda (carini per un evento creativo e per una serata fuori con le amiche). Stiamo alla larga anche da corni rossi, fulmini, cagnolini e biberon se si è adulte cercare accessori da donne è il minimo. Proprio come abbiamo imparato che per apparire più proporzionate con i look da party ci sono accorgimenti che fanno la differenza, anche per le nostre orecchie è così.

Con un viso piccolo, ad esempio, qualsiasi orecchino leggermente più grande del solito starà malissimo. Se si vuol spendere poco e si è a corto di idee ecco le proposte di Chiara Jewels. Vanno dagli 11,90 euro (già scontato) per il modello Scintillante in acciaio placcato oro 18 carati con brillantino tondo a poco più del doppio per fantasie più creative e simpatiche ma meno adatte a ciò che ci serve in questo momento.

Gli orecchini White Mini di PdPaola ricordano i regali della Comunione e nella loro semplicità circolare composta da argento e zirconi bianchi ha un effetto di luce che starà bene con tutto, Costano 49 euro sul sito ufficiale del brand.

Cambia fascia di prezzo (250 euro) ma resta il mood basic con Fendi. Gli orecchini Baguette small realizzati in metallo con finitura in oro rosa. Una catena a cerchio e l’iconico logo li renderanno riconoscibili il giusto.

Togliendo il superfluo e tenendo ciò che ci sta meglio saremo perfette.

Silvia Zanchi