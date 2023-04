Nuovi tronisti Uomini e Donne, Maria De Filippi punta sull’usato sicuro: nomi bomba

U&D, Maria De Filippi avrebbe già scelto i prossimi tronisti del programma: i nomi ipotizzati sono delle vecchie conoscenze

Uomini e Donne è uno dei programmi di Maria De Filippi più amati e seguiti in assoluto: ogni pomeriggio, infatti, migliaia di italiani si sintonizzano su Canale 5 per scoprire come evolveranno i percorsi dei giovani ragazzi del Trono Classico, auspicando in una scelta finale di cuore, che possa portare, al di fuori della trasmissione, ad una storia d’amore forte e duratura…

Quest’anno i Troni già conclusi sono quelli di Federico Nicotera e Lavinia Mauro. I tronisti, dopo un percorso di ben sette mesi (più lunghi, dunque, della norma) hanno fatto la loro scelta: il giovane ingegnere ha deciso di proseguire la conoscenza al di fuori del programma con la biondissima Carola Carpanelli e la storia d’amore pare proseguire a gonfie vele, data anche la prematura convivenza nella Capitale.

Lavinia, invece, ha di recente scelto Alessio Corvino e si mostrano tutt’oggi insieme felici ed innamorati. Attualmente, sul Trono, sono ancora seduti Nicole Santinelli e Luca Daffrè, che sembrano ancora ben lontani dalla loro scelta finale, eppure si vocifera già che dei nuovi tronisti possano sedere accanto a loro per iniziare un percorso nella trasmissione. Di chi si tratta? Pare ci siano già dei nomi in lizza e non sarebbero così sconosciuti al pubblico…

Ecco i possibili nuovi tronisti del programma di Maria De Filippi

Più volte è accaduto che la De Filippi facesse sedere sull’ambito Trono del suo dating show persone già note ai telespettatori, soprattutto in quanto non scelte dai tronisti precedenti. Ebbene, stavolta pare che Maria voglia orientarsi completamente in questa direzione: ecco i nomi che sono trapelati in quesi giorni…

Il nome sicuramente più vociferato è indubbiamente quello del giovane Alessio Campoli, la “non scelta” di Lavinia Mauro, che ha concluso il trono qualche giorno fa. Il ragazzo era stato invitato apposta dalla Mauro in quanto l’aveva già osservato durante il percorso fatto proprio in trasmissione con Angela Nasti: l’influencer lo scelse a fine trono, ma la storia durò poco più di un mese.

Anche la bella Alice Barisciani, “non scelta” di Federico Nicotera, potrebbe essere una papabile tronista: questo in quanto è entrata nel cuore di tutti in trasmissione, anche della stessa Maria De Filippi, che le ha addirittura offerto un lavoro dietro le quinte. Insomma, in molto stanno puntando su di lei, ma in realtà anche il nome di un’altra ex conoscenza del programma sta iniziando a girare con insistenza.

Stiamo parlando di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei: la loro storia è andata avanti diversi mesi, ma non è finita nel migliore dei modi. Molti dicono che Chiara potrebbe presto salire sul Trono, tuttavia, un video pubblicato su TikTok lascerebbe diversi dubbi: la ragazza, infatti, si è mostrata con un ragazzo che in molti hanno ipotizzato essere una nuova frequentazione. L’influencer, però, non ha mai confermato o smentito.

E secondo voi chi potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne?