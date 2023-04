Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono già una famiglia: quando la realtà supera i desideri

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non perdono tempo e sono già una famiglia: la realtà supera di gran lunga i desideri della coppia.

Non c’è cosa più bella che scoprire che le paure e le ansie che, per mesi, sono state la causa di litigi e discussioni, nella vita vera, non esistono. E’ quanto sta accadendo ad Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, dopo aver chiuso la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip alle loro spalle, stanno vivendo una realtà che è assolutamente meravigliosa. Edoardo che, in casa, ha avuto paura che Antonella potesse non piacere alla sua famiglia e ai suoi amici (dubbi che gli sono nati per i tanti discorsi affrontati con quelli che, in casa, considerava amici come Edoardo Tavassi, ndr), sta scoprendo la bellezza dei rapporti che la fidanzata sta creando con quelli che sono realmente i suoi veri amici e con la sua famiglia.

Dall’altra parte, Antonella che ha sempre detto di aver portato a casa fidanzati che ai genitori non piacevano, ha finalmente potuto trascorrere un weekend meraviglioso non solo con Edoardo, ma anche con mamma Milva e papà Stefano. Quest’ultimo, poi, condividendo alcune foto sui social, ha svelato di aver visto la felicità negli occhi di sua figlia.

Tutti pazzi per Edoardo e Antonella: anche Gohan e Fiocco innamorati di loro

Antonella ha conquistato il cuore di Leriana, la migliore amica di Edoardo, Matteo, uno dei migliori amici di Donnamaria, della famiglia del fidanzato e di Gohan, il cane a cui Edoardo è legatissimo e dal quale non si separa mai se non per cause di forza maggiore. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonella, oltre a trascorrere tutto il tempo con Edoardo, è entrata totalmente nella sua vita ed è stata accolta a braccia aperte dagli affetti veri del fidanzato.

Edoardo che ha deciso di trasferirsi a Milano da dove, ogni giorno, conduce la trasmissione “Generazione Zeta” in onda sulle frequenze di Radio Zeta, ha portato con sè anche il cane Gohan di cui si occupa Antonella quando non c’è. Tra i due è nato un amore speciale come testimoniano le foto e i video che pubblica la Fiordelisi mentre sono al parco o a casa in attesa del ritorno del “papà”.

Una conquista importante per Antonella che, durante i primi giorni post GF, aveva già dimostrato di aver conquistato la famiglia del fidanzato condividendo una foto insieme a papà Vincenzo Donnamaria che potete vedere qui in basso.

Anche Edoardo, però, ha letteralmente conquistato Fiocco, il cane di Antonella e i genitori della fidanzata come dimostrano le parole di papà Stefano che, dopo aver riabbracciato la figlia e aver trascorso con la coppia il weekend pasquale, ha condiviso due foto che testimoniano il bel rapporto che c’è in famiglia.

“La cosa più dolce che vedrai oggi”, ha scritto Antonella condividendo una foto del fidanzato che coccola il suo cagnolino Fiocco.

“E ammettiamolo che è la coppia più bella (aggiungerei… di gran lunga). Dedicato a chi non conosce la felicità”, ha scritto papà Stefano scattando e condividendo la foto che vedete qui in alto. Prima di ripartire per Salerno, poi, i genitori di Antonella hanno pranzato con la figlia ed Edoardo e sempre il signor Fiordelisi ha pubblicato una splendida foto di famiglia che vedete qui in basso.

Edoardo e Antonella, dunque, vivono serenamente il loro amore anche in famiglia. Complici e sempre più uniti, per il momento, hanno scelto come base per vivere insieme Milano. La coppia, tuttavia, scende spesso a Roma fermandosi nella casa in cui Edoardo viveva fino a qualche mese fa e che condivideva con gli amici Leriana e Matteo con cui Antonella resta volentieri quando Edoardo non c’è o è in radio potendo condurre il suo programma anche dalla capitale.

“Reunion in corso. Volevo chiedere se possiamo far fare un’ora di diretta in più a @drojette (Edoardo Donnamaria, ndr) perché ci serve altro tempo per finire tutti i discorsi”, scrive Leriana su Twitter.

Antonella, invece, sempre su Twitter, ha pubblicato una foto di Leriana e Matteo che la aiutano a montare i tantissimi regali che i fan hanno recapitato a casa di Edoardo.

Oltre ad avere la conferma di essere super innamorati, dunque, Edoardo e Antonella stanno ricevendo tutto l’affetto e il supporto delle persone che contano e che hanno sempre fatto il tifo per loro!