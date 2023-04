Bastano due soli ingredienti che hai in casa e potrai dire addio alle scaglie bianche sulla testa

Scopri come dire addio alla forfora con due soli ingredienti che costano poco e che hai sicuramente in casa.

Quello della forfora è un problema che, per chi ne soffre, tende a ripresentarsi di tanto in tanto. Che si tratti di stress, del cambiamento di stagione, di ormoni o di problemi che necessitano del parere di un dermatologo, la forfora appare sempre come un nemico difficile da sconfiggere. Per fortuna, esistono dei rimedi naturali che possono aiutarci in questa continua lotta e che lo fanno in modo semplice e naturale e, sopratutto, senza danneggiare la cute.

Oggi, quindi, dopo aver visto come e perché si forma la forfora, ci occuperemo anche di come debellarla grazie a due ingredienti naturali, non dannosi per la salute e in grado di fare la differenza.

Come eliminare la forfora con due ingredienti naturali

Eliminare la forfora significa esfoliare prima di tutto la pelle al fine di far sparire le croste che quando ci si gratta portano alla tanto odiata “polvere” bianca sui vestiti. Per farlo, in commercio ci sono diversi prodotti chimici che possono aiutare. Se preferisci agire in modo naturale, però, puoi contare sul bicarbonato che oltre a disinfettare la pelle ha anche un’azione lenitiva ed in grado di esfoliare la cute in modo semplice e naturale. Questo ingrediente, unito a del succo di limone, aiuta la forfora a non formarsi più o a farlo in modo sempre più ridotto.

I due ingredienti insieme, quindi, rappresentano una vera salvezza da prurito, bruciore ed effetto scaglie bianche sulla testa. Per ottenere questo rimedio basta mescolare insieme bicarbonato e poco succo di limone e applicare tutto sulla cute prima dello shampoo. In caso di pelle molto sensibile può essere meglio diluire il succo di limone con dell’acqua al fine di non avvertire bruciore durante l’applicazione. Fatto ciò dovrai solo attendere una quindicina di minuti e lavare i capelli come sempre.

Applicazione dopo applicazione scoprirai che la testa pruderà sempre meno e che la forfora sarà molto meno visibile. Un risultato che otterrai in modo economico e più che mai salutare e che ti prenderà davvero poco tempo rivelandosi quindi anche pratico.

Ricordiamo che la forfora a volte può avere cause più serie come, ad esempio, una dermatite seborroica. Se non passa o risulta davvero difficile da sopportare è quindi meglio rivolgersi sempre ad un dermatologo. In questo modo sarà possibile comprenderne le cause e trovare la soluzione più adatta al proprio caso.