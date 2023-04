Mani all’avanguardia con le ultime textures di tendenza: prova queste nail art e stupisci in primavera

É il momento di guardare al futuro con le unghie giuste, la primavera si arricchisce di nuove textures di grande tendenza che rendono le mani moderne e chic: scopri quali sono.

Sappiamo bene quanto la primavera sia sinonimo di rinnovamento. Si parte dalla testa e si finisce al look completo, dando alla bella stagione la possibilità di sorprenderci e sorprendere come ogni anno. Così come la natura, anche noi ci risvegliamo piene di voglia di vivere e scoprire, giocando con l’allegria dei colori in attesa dell’estate.

Per le appassionate di nail art, questo significa solo una cosa: andare alla ricerca di spunti e ispirazioni originali che siano in grado di stupire. Questo non vuol dire per forza cadere negli eccessi, ma semplicemente seguire le nuove tendenze dell’anno per affrontare il periodo con le unghie giuste. Se siete prossime all’appuntamento dalla nail artist di fiducia, probabilmente siete indecise su quale nuance mettere sulle mani.

Questa volta vi confermiamo che non sarà soltanto la tonalità a stupire, ma soprattutto la texture. Con effetti nuovi e stupefacenti le unghie diventano delle piccole opere d’arte, che spaziano dallo stile casual a quello elegante grazie a dei dettagli unici. Tuffiamoci in un mondo di novità e colore in nome della primavera!

Le nail art imperdibili nella primavera 2023: lasciati incantare dalle textures più cool

Amare l’arte della decorazione unghie significa anche non avere paura di osare. Il bello d’altronde, è proprio poter interpretare il proprio stile e la propria personalità attraverso le nail art, che si adeguano come sempre al periodo e allo stato d’animo. La primavera non è soltanto fiori e colori pastello, ma anche nuove textures ancora poco esplorate.

Partiamo da un meraviglioso mix tra colori neutri ed effetto metallizzato. Interpretabile in infinite versioni, questa nail art si basa su tonalità nude e lucide, che fanno da sfondo perfetto per alcuni stralci di foglia bronzo (oppure argento o oro) che vi si posano delicatamente, riflettendo la luce con grinta ed eleganza. Una scelta perfetta per chi ama la discrezione, ma non rinuncia mai a brillare anche solo un po’. Incredibilmente chic.

Dei delicatissimi colori pastello appena accennati fanno da sfondo a questa texture opaca granulosa. Dei micro-puntini neri compaiono nei diversi livelli della superficie donando un effetto ottico in 3D. Una scelta casual ma allo stesso tempo molto originale da interpretare con un unico colore in tinta unita o con unghie alternate.

Si chiama ‘terrazzo‘ ed è la texture che sta spopolando non solo nel design ma anche nella nail art. Ricercato e particolare, si tratta di quel fantastico effetto che ricorda i “pavimenti della nonna”, creato con un fondo chiaro e delle macchie irregolari di un colore differente. Un trend da sfoggiare in molteplici varianti, in base ai propri gusti e alle proprie necessità. Per adeguare le unghie al tema primaverile, abbinante un colore pastello e qualche minuscolo fiorellino. Lascerete a bocca aperta chiunque guarderà le vostre mani (e con un pizzico di invidia).