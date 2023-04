Ilary Blasi e quella battuta a Verissimo che spiazza Silvia Toffanin: spunta il nome che non ti aspetti

Ilary Blasi rilasciata un’intervista a Verissimo e si lascia andare ad una battuta citando il nome che nessuno si aspettava. La reazione di Silvia Toffanin.

L’intervista più attesa della puntata di Verissimo del 16 aprile era quella di Ilary Blasi. Oltre a quella rilasciata ai microfoni del settimanale Chi per presentare l’Isola dei Famosi 2023 in onda da lunedì 17 aprile, Ilary, almeno fino ad oggi, non aveva ancora rilasciato interviste televisive. Per il suo ritorno sul piccolo schermo ha così scelto il salotto di Verissimo dove, grazie alla presenza dell’amica Silvia Toffanin, si sente totalmente a casa.

Tuttavia, chi si aspettava domande anche sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, sulla separazione e sull’inizio della nuova relazione con l‘imprenditore tedesco Bastian Muller è rimasto fortemente deluso. Nessuna domanda sulla vita privata della conduttrice che, però, è riuscita a stupire tutti lasciandosi andare ad una battuta finale che non si aspettava neanche Silvia Toffanin.

La battuta di Ilary Blasi a Verissimo sul fidanzato Bastian Muller scatena la reazione di Silvia Toffanin

“Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti”. Con queste parole, Silvia Toffanin ha messo immediatamente a proprio agio l’amica Ilary Blasi che, nel corso dell’intervista a Verissimo, non ha parlato della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Nessun riferimento, seppur minimo, alla separazione dall’ex capitano della Roma, ma un’intervista dedicata all’Isola dei Famosi 2023 che segna il suo ritorno in tv.

“Grazie per rispettare i miei tempi”, la risposta di Ilary che ha così fatto intuire di non essere ancora pronta a parlare pubblicamente della fine del matrimonio da cui sono nati tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

Sorridente, bellissima e in perfetta forma, Ilary ha parlato della sua avventura televisiva, del rapporto con Alvin con cui, dopo un’amicizia che dura da vent’anni, ha condiviso la scorsa edizione dell’isola e quella che inizia il 17 aprile. Prontissima per fare compagnia ai telespettatori di canale 5, prima di salutare il pubblico di Verissimo e dare appuntamento a tutti a lunedì 17 aprile, in prima serata su canale 5 per la prima puntata dell’Isola, Ilary si è lasciata andare ad una battuta.

“Sono contenta che hai voltato pagina, grazie a Ilary Blasi”, le parole con cui Silvia Toffanin ha congedato l’amica. “Bastian così”, è stata la battuta di chiusura della Blasi che ha così fatto riferimento al fidanzato Bastian Muller. “Non ci credo che l’ha detto. E’ impazzita”, è stato il commento della Toffanin che non ha trattenuto il sorriso.