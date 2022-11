Bastian, chi è il vichingo che ha fatto innamorare Ilary Blasi: è uguale al Capitano!

Ilary Blasi sembrerebbe essersi follemente innamorata di Bastian, il vichingo tedesco che per molti è la fotocopia di Francesco Totti!

Ilary Blasi, oltre ad essere una delle conduttrici di punta di Mediaset, è anche uno dei personaggi più chiacchierati del mondo della cronaca rosa da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Lui, ancora prima del comunicativo che sanciva la fine della loro storia d’amore, durata tantissimi anni e dalla quale sono nati tre bellissimi figli, aveva voltato pagina con Noemi Bocchi che a molti esteticamente aveva ricordato proprio la conduttrice dell’Isola dei Famosi che di trovare l’amore ancora non ne voleva sapere.

O almeno fino a oggi in quanto il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l’ha pizzicata tra le braccia di Bastian, il suo nuovo fidanzato. Un imprenditore tedesco dal fisico possente e che a molti utenti della rete, per ironia della sorte, fisicamente ha ricordato proprio Francesco Totti.

Il nuovo fidanzato di Ilary Blasi non passa di certo inosservato e lei appare felice più che mai stretta nelle sue forti braccia.

Ilary Blassi pazza di Bastian: la sua nuova fiamma è uguale a Totti!

Ilary Blasi, che ha da poco visto suo figlio Christian venire allo scoperto come suo padre, è stata beccata nelle scorse ore dagli occhi indiscreti dei paparazzi e le foto sono subito finite sul settimanale Chi che hanno mostrato in anteprima il volto del suo nuovo amore, ma che cosa sappiamo di lui?

Bastian è un imprenditore tedesco e questa purtroppo è l’unica informazione che si ha su di lui. Per il resto ci tiene molto alla privacy. Tant’è che ha un profilo Instagram blindatissimo a cui soltanto pochi eletti hanno accesso. Basti pensare che ha voluto perfino rimuovere il suo nome in modo che non fosse così facile da trovare.

Se sul suo conto però si sa poco, una certezza c’è: la conduttrice dell’Isola dei Famosi è follemente pazza di lui e per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti ha scelto di venire allo scoperto. Per gli utenti della rete però il bel vichingo tedesco è la fotocopia del Capitano e sul post in cui il settimanale di Alfonso Signorini ha lanciato la notizia non mancano commenti in cui lo si fa notare.

“Ma sembra Francesco Totti!” ha scritto un utente della rete trovando un certo consenso da parte degli altri naviganti e chissà che non sia stata proprio questa somiglianza fisica e fare avvicinare la Blasi a lui.