Inizia a pensare alla manicure natalizia: le idee più originali se hai più di 40 anni

Se sei una over 40 e stai pensando di lasciarti andare ad una manicure natalizia elaborata, inizia a valutare già adesso per cosa optare. Ecco le idee più originali per te.

A breve arriverà ufficialmente l’inverno, ormai ci siamo tutti rassegnati al freddo. Ma sappiamo che questa è anche la stagione del Natale, che a sua volta porterà con sé nuovi trend, oppure tendenze vecchie ma rinnovate.

Ecco che quindi tutte le donne stanno già adesso iniziando a pensare alla manicure per cui optare per non farsi trovare impreparate.

C’è un però: le donne dopo i 40 anni vedono cambiare le loro mani, ma anche le loro unghie. Cosa succede esattamente? La pelle si assottiglia – esattamente come accade al viso e al resto del corpo – e in questo modo perde luminosità.

Inizia così a risultare meno compatta, tonica, più rilassata e talvolta addirittura raggrinzita. Allo stesso modo anche le unghie iniziano a cambiare, diventando sempre più fragili, opache, tendenti quindi a spezzarsi.

Ecco perché le donne dopo gli anta dovrebbero prestare massima attenzione alla loro cura: solo in questo modo possono continuare ad apparire sane.

Questo ovviamente vale tutto l’anno, ma per le over 40 che vogliono optare per una manicure natalizia più elaborata vale ancora di più.

Le idee più originali per la manicure natalizia over 40

Se sei una over 40 e stai pensando di sorprendere tutti con una manicure natalizia elaborata, potrebbe esserti utile qualche idea originale.

Si chiamano half moon nails – anche se spesso ne sentirai parlare come Cuban o Gatsby – e sono la tendenza più amata dalla celeb quest’anno.

Trattasi in sostanza di una variante estremamente originale della french manicure, decisamente più elaborata però di quella tradizionale.

Hai mai sentito parlare di reverse french? Se non la conosci, ti basti sapere che si tratta di un french al contrario, in cui cioè la cunetta bianca si trova non più alla punta dell’unghia ma alla base, vicino alle cuticole cioè.

In questo caso il principio è pressoché lo stesso ma con la differenza che questa volta non sarà la base ad essere colorata, ma tutto il resto. Il risultato quindi sarà una “lunetta” – anzi, una mezza luna dovremmo dire seguendo proprio il nome del trend – bianca, che andrà a costituire uno “stop” tra lo smalto e le dita.

Ci troviamo quindi di fronte ad una manicure elegante, chic, ma mai banale. Se vogliamo però declinarla in chiave natalizia, possiamo pensare di optare per un rosso acceso, oppure un bordeaux, magari da alternare a qualche tocco di dorato brillantinato che possa illuminare la mano.

E ancora, se preferisci puoi optare tranquillamente anche per strass, glitter, disegni e chi più ne ha più ne metta. Non pensare assolutamente che dopo i 40 l’estro debba essere messo da parte.

C’è un’altra variante della famosissima french manicure che potresti prendere in prestito per le vacanze è la sua versione doppia.

In cosa consiste? Semplicemente nel riproporre la tipica linea però due volte: così in pratica ne otterrai due, una sopra l’altra.

In questo modo potrai comunque sbizzarrirti con la nail art: puoi decidere innanzitutto come colorare entrambe – puoi scegliere un bianco e un colore acceso, oppure due nuance a contrasto ricreando una sorta di color block, ma anche due tonalità chiare – e poi puoi arricchire il tutto con disegni, strass, decorazioni varie.

Se invece ami la semplicità, perché non accogliere un semplicissimo – ma mai banale – reverse french rosso?

Del resto è questo il tipico colore natalizio, ma attenzione: questo non significa che tu non possa comunque giocare, osare, sperimentare.

Ad esempio, potresti scegliere di colorare un’unghia di un’altra tonalità, oppure di un’altra nuance completamente (scegli tu quale liberamente).

E ancora, potresti pensare di applicare anche strass ad esempio, ma anche glitter, brillantini e chi più ne ha più ne metta.

Anche le Candy Apple Nails sono sempre un’ottima idea quando si parla della vacanze natalizie. Queste prendono il nome semplicemente dalla tonalità di rosso, ma possono poi dare vita anche a nail art articolate.

Giocando con questa tonalità, infatti, si possono ricreare disegni, geometrie, ma si possono anche ad esempio aggiungere glitter e chi più ne ha più ne metta.

Se questi spunti non dovessero esserti bastati, ecco la gallery in cui ne potrai trovare tanti altri a cui attingere.

