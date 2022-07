La nail art anni ’90 ci insegna che il design può arrivare anche sulle unghie

Se non ha mai sentito parlare della nail art anni ’90, siediti e prenditi tutto il tempo necessario per scoprirne di più. Stiamo parlando dell’ultimo trend estivo e non puoi non conoscerlo.

L’ultima frontiera della manicure? La nail art anni ’90. Eccessiva, strong, adatta per chi odia la banalità, questa è un’altra delle tantissime reminiscenze del vecchio millennio. Ma rivisitata in chiave moderna.

Il punto di incontro tra vecchio e nuovo, tra ieri ed oggi, tra stile vintage è moderno, si trova proprio dove nasce quest’ultimo trend. Ricordi lo stile di Missy Elliott oppure il kawaii giapponese? Prenderemo spunto da quelli e dalla nostalgia di quei tempi e metteremo un tocco di contemporaneità.

Nata negli Stati Uniti, ma arrivata ovunque, Italia compresa, questa ci insegna come rendere le nostre unghie coloratissime, elaboratissime, originalissime in poche mosse, con tanto di dettagli glitterati ed anche tridimensionali.

Ma in cosa consiste davvero il trend della nail art anni ’90? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla nail art anni ’90

Possiamo definirlo uno stile kidult – cioè un incrocio tra gusti infantili e persone adulte – ma in realtà il trend della nail art anni ’90 riguarda davvero tutti.

Basti pensare che l’hashtag #90snail conta su Tik Tok al momento 10.3 milioni di visualizzazioni. E sappiamo benissimo quanto il social incida sulle tendenze beauty di tutto il mondo.

In sostanza parliamo di decorazioni, disegnini, glitter ispirati alla musica anni ’90. Sì quindi a farfalle, fiorellini, stickers di tutti i tipi. C’è solo un conditio sine qua non: che siano coloratissimi.

Ma non mancano riferimenti a pop star mondiali attuali – prima tra tutte Due Lipa – e al loro stile inconfondibile.

Insomma, tutto ciò che significa design può arrivare direttamente sulle nostre unghie. E c’è di più, perché addirittura in Gran Bretagna e negli USA possiamo trovare anche la creazione di nail art che includono i cimeli dell’infanzia di chi lo richiede.

Ovviamente dobbiamo aprire il capitolo lunghezza: potremmo mai costruire ghirigori su un’unghia cortissima? No. Quindi per fare spazio a gingilli dovremmo armarci di gel, ricostruzione, semipermanente e chi più ne ha più ne metta.

Detto ciò, c’è una nuance a cui ci possiamo ispirare? Sì, ovviamente. Ed è quella top dell’estate.

Sappiamo che quest’anno come non mai passiamo da colori sgargianti a nuance neutre in men che non si dica e quindi passiamo da un eccesso all’altro ma questo ci piace, perché a volte quando si parla di bellezza è bene essere decise.

Non a caso, stanno spopolando monocolori brillanti e, soprattutto, l’arancione. Vitaminico, glamour, estivo all’ennesima potenza, questo rappresenta al massimo il calore dell’estate. Indossarlo – anche sulle unghie – equivale ad una dose massiccia di energia, positività, allegria. Ed è forse per questo che sta spopolando così tanto.

Ma fai attenzione: questo non è lo stesso colore dell’arancione autunnale. Anche questa nuance ha tante sfumature e devi stare attentissima a cogliere quella più adatta alla stagione in cui ti trovi.

Ad esempio, mentre quelle autunnale tende al color mattone – quindi più scuro – quella estiva è super accesa, tendente quindi al fluo, adatta all’abbronzatura.

Possiamo quindi scegliere tra color arancia, mandarino e pesca, possiamo decidere se scegliere una sua declinazione tendente al rosso oppure al giallo, se sceglierne una pastello, dal finish opaco oppure più accesa.

Ovviamente possiamo fondere le due tendenze appena citate. Come fare? Scegliendo una base aranciata su cui disegnare, oppure disegnando su una base neutra ma optando per fantasie che vadano sull’arancione.

Se vuoi un altro consiglio, potresti provare la manicure russa, una tecnica davvero particolare.

Insomma, è estate e dobbiamo sbizzarrirci come non mai, anche con la nostra manicure, quindi cosa aspetti a provare questi nuovi trend?