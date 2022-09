Unghie: ecco le forme più trendy dell’autunno

Quali saranno le forme di unghie più in voga in autunno? Eccole e preparati: ce ne sarà letteralmente per tutti i gusti.

L’estate sta per volgere al termine e si sta apprestando a lasciare spazio all’autunno e, quindi, a nuove tendenze.

E quando parliamo di nuovi trend ci riferiamo a moda, make up ed anche nail art. E cosa dobbiamo aspettarci quindi nella stagione che stiamo per affrontare?

Innanzitutto dobbiamo prepararci già a cambiare forma, confrontandoci quindi con un tipo di manicure sempre diversa. Dobbiamo imparare a sperimentare, a comprendere quale sarà il nostro stile definitivo (dove per definitivo si intende solo fino all’avvento dell’inverno), a capire cosa ci fa sentire a nostro agio.

Ma quali sono le forme di unghie tra cui potremo scegliere in autunno? Ecco la lista dei trend di stagione da cui potremo attingere.

Ecco le forme di unghie di tendenza in autunno

Tra le forme di unghie più in voga in questo autunno, non possiamo non citare le square nail, quelle quadrate insomma.

Sfoggiate da tantissime celeb – compresa gran parte della famiglia Kardashian – Jenner – e amate da tantissime donne “comuni” queste continuano ad essere sempre alla moda, sopravvivendo a stagioni, tempi che cambiano, epoche diverse.

Ma dobbiamo precisare subito una cosa (che forse non piacerà ad alcune donne): non stanno bene a tutte. Donano soprattutto a chi ha le dita sottili ed ha il letto ungueale stretto, dal momento che questa forma tende ad “accorciare” visivamente la mano.

E non finisce qui, perché è comunque consigliata a chi è solita portare le unghie lunghe: quelle corte non si prestano benissimo a questa manicure ed inoltre le square nail sono adattissime a tutti i tipi di decorazioni, che sulle unghie corte non riuscirebbero proprio ad essere create.

Continuano ad essere in voga anche in questa stagione anche le cosiddette Almond nail, “unghie a forma di mandorla”. Trendy, modernissime, originali, riescono a far apparire la mano ancora più affusolata, rendono la manicure elegante, ricercata a sofisticata.

Le almond nails stanno bene praticamente a tutte le donne e non necessitano neanche di essere troppo lunghe. Inoltre si prestano benissimo a tutti i tipi di smalti, colori, decorazioni.

E ancora, chi non ha mai sentito parlare delle Stiletto nail? Perfette per chi ama essere al centro dell’attenzione, audaci, mai banali, sono ormai diventate iconiche negli ultimi anni.

Le vediamo sulle mani di tantissime celeb, sulle copertine, su tutti i social. Ma siamo sicure che siano adatte proprio a tutte le donne? In effetti, non è esattamente così. Nel senso che per poterle portare – come nel caso delle square nail – dovresti avere le dita affusolate.

Detto ciò, riescono comunque ad allungare ulteriormente visivamente la mano, quindi il risultato può essere davvero sorprendente.

C’è solo un piccolissimo “problema” da tenere in considerazione: le stiletto nail devono essere sempre curate, soprattutto per il fatto che danno moltissimo all’occhio e che quindi non passano inosservate.

Ed inoltre è necessario che le unghie siano comunque già abbastanza forti di natura per poterle “sostenere”.

In ogni caso, dato il loro estro, queste sono fatte per accogliere preferibilmente colori, fantasie e dettagli non eccessivamente appariscenti. Sarebbe meglio optare per dei colori nude, neutri oppure per delle decorazioni non eccessive.

Esistono poi le cosiddette Ballerina nail, simili a quelle quadrate, ma ancora più “appuntite”. In pratica, per ottenerle basta partire dalle square nail, i cui lati esterni dovranno essere limati in modo da restringersi verso il centro.

Il risultato sarà un’unghia perfettamente squadrata, drittissima, rettangolare in pratica.

A chi stanno bene? A chi ha già le unghie abbastanza lunghe per natura (oppure è disposta ad allungarle tramite ricostruzione ad esempio).

Il dato positivo però è che queste potranno accogliere qualsiasi tipo di colore, dalle tinte più chiare, nude, pastello, a quelle più accese, strong, appariscenti. Potrai arricchirle con glitter, strass, decorazioni di tutti i tipi. Insomma in questo caso potrai sbizzarrirti come vuoi.

Chiudono la classifica le cosiddette Squoval nail. Trattasi di una via di mezzo tra quelle quadrate e quelle ovali, quindi sono perfette per chi non riesce proprio a scegliere tra le due alternative.

Il dato positivo è che questo tipo di manicure è adattabile ad ogni tipo di unghia, di mano e soprattutto si presta a qualsiasi idea di nail art.

In ogni caso, se vuoi sapere anche quali saranno i colori in voga in autunno, ecco la nostra guida.

Adesso che sai perfettamente cosa ti aspetta nella stagione che sta per iniziare, non ti resta che scegliere quale forma è adatta a te.