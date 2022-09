Il cognato di Belen al centro della polemica. Lui esplode: “Ho deciso che lo farò!”

Il cognato di Belen Rodriguez si trova al centro della polemica. La sua scelta ha fatto discutere e non poco il web e lui si è giustificato in questo modo.

Il cognato di Belen Rodriguez, come ogni membro della famiglia che si rispetti, si trova al centro della polemica. Il motivo? Ignazio Moser debutterà come attore e la rivelazione ha fatto storcere e non poco il naso agli utenti della rete che di certo non si sarebbero aspettati questa dichiarazione da parte sua considerando che fino a poco tempo fa si era lasciato andare in merito ad alcune confidenze in merito al suo futuro.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez era pronto a mettere su famiglia e stava pensando a che direzione volgere la sua vita fin quando non gli è capitata questa possibilità. Le critiche, manco a dirlo, non sono mancate e l’ex sportivo si è trovato di nuovo al centro della polemica a sui social ha deciso di spegnere il gossip in questo modo.

Ignazio Moser ha rotto il silenzio sul suo debutto di attore rivelando come stanno davvero le cose.

Ignazio Moser, cognato di Belen, rompe il silenzio sul suo debutto da attore

Ignazio Moser, dopo essere stato sommerso dalla critiche a causa del suo debutto come attore, ha deciso di rispondere agli utenti della rete rivelando loro il motivo per cui ha scelto di mettersi in gioco in questo nuovo progetto che lo vede per la prima volta sperimentare con qualcosa di davvero rispetto a quello a cui ci ha abituato durante il corso di questi anni in cui ha trovato una certa popolarità dopo la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

“Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare, o forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto, ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità, tutto il resto sarà quel che sarà” ha replicato il cognato di Belen Rodriguez, che di recente è uscita allo scoperto dicendo la verità sul suo rapporto con Stefano De Martino, rivelando che ha scelto di gettarsi in questa nuova sfidanza senza alcuna pretesa o aspirazione ma imparando a cogliere l’attimo.