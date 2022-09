Collane, laccetti e charms per il cellulare. Quali scegliere secondo la moda

I nostri immancabili cellulari sono pieni di accessori irresistibili e l’ultimo trend sono le tracolle: colorate, a catena e decisamente appariscenti! Scopriamole insieme.

Possono essere oversize (del tipo che si troverebbe lo smartphone anche sotto la montagna di vestiti da stirare) oppure più sobrie, ispirate quindi ai braccialetti di caramelle che prendevamo alle feste da bambine. La parola – frase d’ordine in ogni caso sembra essere “farsi notare” e noi, ovviamente, vogliamo farlo anche in questo caso con stile.

Vediamo quindi le catene per cellulari più cool del momento.

Collane, corde e catene per portare lo smartphone: come fare la scelta più adatta a noi

Alcune proprio non le sopportano e bisogna ammettere che non siano il massimo dell’eleganza ma, una volta provate, sarà difficile farne a meno.

Partiamo subito con la proposta di lusso firmata Hermes. La custodia in pelle di capretto grezza arriva dall’India, ha le impunture a contrasto tipiche della maison e si può portare comodamente al collo. Sobria e chic, è disponibile in cinque varianti di colore dal fucsia al rosso scarlatto; costa 745 euro.

Per qualcosa di più accessibile c’è la catena a maglia chunky turchese con sfumature in tono di Avizar. Meglio che la custodia sia trasparente o in una tonalità nude per non eccedere nella stranezza. Il prezzo è di 14,90 euro sul sito specializzato Gsm55.

Pink Cinnamon si orienta più sulle corde e le migliori sono quelle in argento ed in oro con dettagli in metallo coordinati. La custodia in plastica leggera trasparente fa parte dell’articolo che, contrariamente alle alternative a catena grossa nei colori caldi, promette di essere un passe-partout anche per l’autunno. Costa 19,90 euro.

Non si può sbagliare nemmeno con la tracolla acrilica in oro, rame, argento e nero lucido lunga 150 centimetri (24 euro) di Allerleigartiges su Etsy. Ottima come catena da sostituire al volo grazie ai pratici moschettoni. Un must-have per gli spiriti rock.

L’idea in perfetto mood francese potrebbe essere quella di abbinare una di queste catene – cover per cellulare alla borsa del giorno. E perché non scegliere proprio una di quelle che vi abbiamo proposto per la fine dell’estate? In fondo, si sa, distinguersi dalla massa è di per sé già un successo.

Silvia Zanchi