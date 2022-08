Belen Rodriguez esce allo scoperto: la verità dopo il ritorno di De Martino

Belen Rodriguez ha intenzione di uscire allo scoperto e di viversi tutto alla luce del sole e per questo motivo ha svelato come stanno le cose dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha deciso di godersi qualche giorno di riposo dopo un’intesa stagione televisiva che l’ha vista alla conduzione di ben due programmi. La bella modella argentina sembra essere davvero lanciatissima nel mondo della conduzione, tant’è che è stata come al solito al timone di Tu sì que vales (di cui di recente ha registrato i nuovi appuntamenti) ma anche de Le Iene.

Per questo motivo un po’ di relax è più che meritato, ma nonostante ciò non manca di aggiornare i suoi fedeli sostenitori in merito a quello che accade nella sua vita. Tant’è che nelle scorse ore ha deciso di uscire allo scoperto e di rivelare le cose come stanno dopo l’ennesimo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

I due sono stati tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo e i continui tiri e molla li hanno esposti molto nel mondo della cronaca rosa. Per questo motivo il pubblico è curioso più come mai di comprendere come stanno ora le cose e Belen Rodriguez è uscita allo scoperto svelando tutta la verità.

Stefano De Martino: Belen Rodriguez svela come stanno le cose dopo il ritorno di fiamma

Belen Rodriguez, che se lo è visto strappare da sotto gli occhi, ha deciso di venire allo scoperto e di rivelare come stanno le cose dopo il ritorno di fiamma al fianco di Stefano De Martino, relazione da cui è nato anche il piccolo Santiago che giorno dopo giorno sta diventando sempre di più un ometto.

La bella modella argentina ha utilizzato poche e semplici parole, ma che hanno capire direttamente come stanno le cose senza lasciare spazio a possibili interpretazioni da parte degli utenti della rete. “Feliz“ ha scritto la Rodriguez sul suo profilo Instagram, rivelando per la prima volta che sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dopo aver ricostruito la sua famiglia ed è pronta a tenersela stretta per preservare il bene dei suoi piccoli.

Belen e Stefano sono più innamorati che mai e niente e nessuno potrà ancora dividerli.