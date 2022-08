‘Mannaggia alla…’ Belen sbotta, nessun filtro e censura la contengono

Difficilmente Belen Rodriguez perde la calma, ma questa volta non c’è ragione che tenga. La confessione della showgirl argentina lascia senza parole.

Il mondo dello showbiz si sa che è ricco di sorprese e colpi di scena, specialmente quando di tratta di un volto chiacchierato come quello di Belen Rodriguez. Qualsiasi cosa accada sembra che si finisca sempre per parlare della modella e conduttrice, nel bene o nel male. Accade persino che si parli di lei per motivazioni e questioni che indirettamente la coinvolgono, ma in questo caso: succede l’impensabile.

La notizia è totalmente inaspettata poiché nessuno avrebbe mai potuto credere ad uno sfogo del genere da parte di Belen. La ragione risiede nel fatto che si è sempre mostrata come una persona a modo, e che quasi mai lancia frecciatine.

Costantemente bersagliata e protagonista di qualsiasi tipo di gossip, ha sempre mantenuto una certa compostezza. Questa volta però niente ha potuto placare la sua rabbia.

Vedere la Rodriguez su tutte le furie è sconvolgente, soprattutto per quello che dice.

Belen è incontenibile: amara verità confessata al pubblico

Essere intervistati è una parte importante che contraddistingue le attività di chi si occupa di televisione e spettacolo. La figura di Belen si è ormai ben consolidata agli occhi del pubblico, il quale l’ha praticamente vista sotto molteplici aspetti. Inizia come modella, poi comparsa in fiction, ballerina di Amici di Maria De Filippi, ed infine diventa anche una professionista della conduzione molto apprezzata. Ma cosa le è accaduto per sbottare cosi?

Quel che certo è che gliene hanno dette di ogni. Le orecchie della bella e talentuosa Belen Rodriguez non hanno paura di niente, perché abituata ad ogni critica. Dal suo aspetto esteriore fino alla professione di cui si occupa, ed è proprio in merito alla sua bravura che salta fuori una notizia inedita.

Protagonista dell’intervista in compagnia di Fedez a Muschio Selvaggio, si lascia andare a delle confessioni intime. Il format è molto amato sui social media, ed ha riscosso un notevole successo anche grazie a queste rivelazioni fatte dalla showgirl.

Tutto inizia quando Fedez lancia a bruciapelo una provocazione importante. La questione non riguarda solo Belen, ma anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Poiché è risaputo che “l’italiano medio”, come dice il cantante, sostenga che coloro i quali si occupano di questo mestiere, “non facciano nulla di che”.

Nello specifico, nel caso dell’argentina si dice che “sia soltanto figa”, niente di più. Così, è proprio dopo questa affermazione che si incendia. Neanche quando si è chiacchierato della sua fuga d’amore insieme a Stefano de Martino si è arrabbiata, ma questa volta non può essere altrimenti.

Infatti, è proprio in seguito a questa provocazione e denuncia da parte del cantante che si apre questo importante discorso. Afferma spontaneamente quanto segue:

“Quando ti chiedono: ‘Perché tu lavori?’… Mannaggia alla capa tua!”

E’ proprio così che risponde agli haters che non apprezzano il suo lavoro, e con questo continua a lavorare duramente andando oltre le critiche.