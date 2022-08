Pronti in 5 minuti e deliziosi: muffin così delicati spaccano davvero

Muffin morbidi alle nocciole, cosa chiedere di più alla nostra giornata? L’impasto è pronto subito e tutti faranno minimo il bis

Spugnosi e sofficissimi, con un profumo che invaderà piacevolmente tutta la casa. Buoni per la colazione, la merenda, una pausa golosa a metà mattinata e amici anche dei bambini.

Di cosa stiamo parlando? Dei nostri muffin morbidi alle nocciole, pronti in cinque minuti perché l’impasto si fa in fretta. Farina per dolci e di nocciole, uova, zucchero, yogurt, latte, olio e vaniglia. Ingredienti classici per dolcetti da favola.

Muffin morbidi alle nocciole, il segreto è nella temperatura

C’è solo un segreto per portare in tavola perfetto muffin morbidi alle nocciole. Tutti gli ingredienti liquidi e che teniamo in frigorifero devono essere tirati fuori almeno 30 minuti prima di preparare il composto.

Ingredienti:

180 g farina per dolci

120 g farina di nocciole

160 g zucchero semolato

3 cucchiaini lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 uovo grande

125 g yogurt magro

120 g latte intero

90 g olio di semi

1 baccello di vaniglia

Preparazione:

Ancora prima di iniziare ad amalgamare gli ingredienti possiamo già cominciare a scaldare il forno statico a 200° e poi passiamo al composto per i nostri muffin morbidi alle nocciole.

In una ciotola cominciamo ad unire tutti gli ingredienti secchi: la farina per dolci, la farina di nocciole, lo zucchero semolato, il lievito per dolci e il sale. Pou cominciamo a mescolare con un cucchiaio di legno.

In un’altra ciotola mescoliamo invece gli ingredienti liquidi. Il latte, lo yogurt, l’uovo intero, l’olio di semi (mais o girasole) e i semini del baccello di vaniglia per insaporire. Anche in questo caso mescoliamo velocemente per amalgamare.

A quel punto tutto quello che dobbiamo fare è versare la parte liquida nelle polveri e mescolare energicamente con un cucchiaio di legno per amalgamare tutto. Basta un minuto, non di più, è questo il segreto per mantenerli belli morbidi.

Infine prendiamo uno stampo per muffin e rivestiamo ogni spazio con un pirottino di carta, riempiendolo fino a 2/3 e non oltre perché poi gonfiano. Prima di infornare abbassiamo la temperatura del forno a 190° e lasciamo per circa 25 minuti, facendo la prova stecchino.

Quando sono pronti sforniamoli, ma aspettiamo che siano tiepidi prima di tirare fuori i pirottini dallo stampo. Lasciamoli raffreddare e saremo pronti per la prova assaggio.