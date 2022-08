Scopri il Lago di Como con alcune delle attività più divertenti e inusuali

Il Lago di Como nasconde delle attrazioni super affascinanti e persino adrenaliniche. Scopriamole insieme.

Anche se non sei mai stata sul Lago di Como, avrai sicuramente sentito parlare del fascino che questo meraviglioso luogo emana.

Un angolo di mondo dove natura, arte e paesaggi mozzafiato si fondono per creare un’atmosfera indimenticabile.

Non perderti queste attività quando visiti il Lago di Como

Se stai pensando di fare un salto sul Lago di Como, vogliamo rassicurarti sul fatto che ci sono moltissime attività (non acquatiche) che puoi svolgere.

Per questo motivo ti consigliamo di continuare a leggere per scoprirle. Vedrai che ti divertirai un mondo!

VISITA BELLAGIO

Questo piccolo borgo è noto anche come la Perla del Lago per la sua elegante bellezza. É caratterizzato da vicoli stretti e ripide scalinate, su cui si affacciano antiche case, bar, ristoranti ed eleganti negozi. Ciò che la rende davvero unica, tuttavia, è la sua posizione. Infatti, il Lago di Como ha la forma di una Y rovesciata e Bellagio si trova esattamente al centro dei 3 rami. Se raggiungerai Punta Spartivento, l’estremità del promontorio su cui si trova, avrai una vista che nessun altro punto del lago può dare.

FAI UN’ESCURSIONE E AMMIRA IL LAGO DALL’ALTO

Gran parte del fascino di questo lago è dovuto alle imponenti montagne che lo circondano. Perciò è un luogo perfetto per gli appassionati di trekking. La cima più alta è il Legnone con i suoi 2609 metri, seguita da Grigna e poi un susseguirsi di cime e pendii. Come puoi immaginarti, all’arrivo potrai godere di un panorama mozzafiato.

IMPARA I SEGRETI DELLA FALCONERIA NEL CASTELLO DI VARENNA

Il paese di Varenna è un pittoresco villaggio di pescatori, con case colorate, situato sulla sponda orientale del lago. Sul promontorio alle sue spalle, sorge il Castello di Vezio, un’antica struttura militare dove ogni pomeriggio vengono messe in scena intriganti dimostrazioni di falconeria… ovviamente con vista sul lago! Qui avrai la possibilità di assistere a un bellissimo spettacolo in un luogo suggestivo e con una vista mozzafiato.

SCOPRI IL FAMOSO SACRO MONTE DI OSSUCCIO

Questo importante luogo di culto è patrimonio dell’UNESCO dal 2003. Lungo l’antico viale che dal paese conduce al Santuario, si trovano quattordici cappelle barocche con più di duecento statue a grandezza umana che rappresentano la vita di Cristo. Tutto intorno solo prati e ulivi.

PRATICA SPORT ACQUATICI E DIVERTITI IN ACQUA

Ovviamente non potevamo non includere nella lista le attività acquatiche! Del resto, ti trovi pur sempre in uno dei laghi più celebri del Bel Paese. Sul lago avrai la possibilità di praticare diversi sport, come il kayak e lo stand up paddle. Non ci sono spiagge attrezzate ma se la vita da spiaggia è troppo tranquilla per te, puoi sempre provare attività avventurose. Le attrezzature necessarie possono essere noleggiate, ma quello che possiamo garantirti è che il divertimento è assicurato!