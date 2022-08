‘Purtroppo non stiamo più assieme’. Terremoto in casa Pretelli. Il fratello lo aveva avvisato

Scoppia il terremoto in casa Pretelli: nelle ultime ore ha annunciato sui social la fine della sua storia, il fratello lo aveva avvisato.

La famiglia Pretelli continua a catalizzare l’attenzione del pubblico. Merito sicuramente del fatto che la storia tra l’amatissima Giulia Salemi e il bel Pierpaolo sia nata proprio sotto gli occhi delle telecamere. Influencer di successo e oggi anche conduttrice, lei entrò nella casa del GF Vip per la sua seconda volta nel 2020.

Lui, invece, se sulle prime nella casa più spiata d’Italia venne ammaliato dal fascino di Elisabetta Gregoraci, subì un vero e proprio scossone con la conoscenza della Salemi. Un feeling autentico e sincero, che è rimasto tale anche dopo la fine dell’esperienza e che tutt’ora è testimoniato dai social quotidianamente. C’è da dire che Giulia è stata accolta benevolmente anche dal piccolo Edoardo, figlio di lui nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

Mentre si sprecano i gossip su un possibile imminente matrimonio, successivi a quelli secondo cui la Salemi e Pretelli fossero in crisi, scoppia un’altra bomba che forse qualcuno si aspettava da tempo e che fa tremare la famiglia. Si tratta del fratello di Pierpaolo, Giulio, divenuto anche lui papà lo scorso 28 settembre 2021.

‘É finita’, Giulio Pretelli chiarisce sui social la sua situazione

L’aria di crisi aleggiava già da un po’, ma questa volta ci ha pensato lo stesso Giulio Pretelli a chiarire la situazione attraverso una storia di Instagram. Il fratello dell’ex gieffino, poco più che ventenne, aveva annunciato di aspettare una figlia proprio all’interno del GF Vip, durante una sorpresa fatta a Pierpaolo e Giulia.

Tra la commozione generale, però, il fratello maggiore si era poi mostrato preoccupato a causa della scarsa esperienza e della grossa responsabilità di avere un figlio, che Giulio si sarebbe trovato ad affrontare. Probabilmente a non dare tranquillità ai familiari era anche il fatto che la relazione con Alessia, iniziata solo qualche mese prima che rimanesse incinta, non sembrava avere basi solide. Ed in effetti le conseguenze sono state inevitabili.

“Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con Alessia. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme“, ha scritto il ragazzo di suo pugno. Nella storia Instagram ha poi aggiunto che i genitori stanno trascorrendo le giornate insieme per far sentire alla piccola Sophie il calore di cui ha bisogno ed ha ringraziato i fan per la comprensione. “I bambini sono un dono del cielo, ma una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”, aveva dichiarato Pierpaolo Pretelli. E forse aveva proprio ragione.