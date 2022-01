Pierpaolo Pretelli a Domenica In, Mara Venier ci ha visto lungo? Il colpo di scena

Pierpaolo Pretelli, dopo il successo al Grande Fratello Vip, è approdato nel cast fisso di Domenica In: Mara Venier ha fatto il colpaccio?

Pierpaolo Pretelli, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia al GF Vip, era noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato il primo, ed unico, velino moro di Striscia La Notizia. Poche esperienze a livello televisive, ma un ragazzo che sapeva decisamente il fatto suo. Tant’è che nel giro di qualche giorno è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori che hanno scelto di premiarlo fino a farlo arrivare in finale.

Pretelli è un ragazzo ambizioso e non ha mai nascosto di avere una certa passione per la musica. Per questo motivo dopo il suo ingresso nel reality show di canale 5 ha scelto di mettersi in gioco a Tale e Quale Show dove è riuscito a fare una bellissima figura e non solo. Durante il corso della sua partecipazione al programma di Carlo Conti ha fatto colpo non solo sul pubblico del piccolo schermo ma anche dagli addetti ai lavori. Tant’è che è stato selezionato da Mara Venier per Domenica In, che lo ha inserito nel cast fisso del programma.

Domenica In, Pierpaolo Pretelli conquista tutti: il risultato non mente

Pierpaolo Pretelli è entrato a far parte del cast fisso di Domenica In, fortemente voluto da Mara Venier in persona che ha voluto non solo arricchire il suo programma, ma anche mostrare al pubblico del piccolo schermo le sue doti artistiche che vanno ben oltre il bell’aspetto fisico che ha coltivato.

Per questo motivo abbiamo voluto chiedere agli utenti della rete se hanno apprezzato la scelta della zia più amata d’Italia è stata apprezzata o meno dagli utenti della rete. Così abbiamo lanciato un sondaggio online sui nostri profili social, chiedendo loro di esprimere la loro preferenza a riguardo.

I risultati non si sono fatti attendere e gli utenti del web hanno espresso la loro preferenza, rivelando di apprezzare la scelta di vedere Pierpaolo Pretelli nel cast fisso di Domenica In. Segno che la scelta di Mara Venier, che dovrebbe condurre la sua ultima edizione del programma, è stata vincente Visto che il pubblico ha apprezzato questo nuovo ingresso nello show e lo spazio a lui dedicato, visto che gestisce insieme alla padrona di casa uno spazio tutto dedicato alla musica e presenzia anche nei vari talk.

Pierpaolo ancora una volta ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che spera la sua carriera possa decollare sempre di più.