Torta alle nocciole della nonna, la vera ricetta per un dolce fantastico

Quattro ingredienti naturali per un’esplosione di sapori in bocca: la torta alle nocciole della nonna è il dolce più buono del mondo

Avete presente la Nutella e le altre creme spalmabili simili? Il vero tesoro che nascondono è la nocciola che in Italia è coltivata in diverse regioni. Ma la vera torta alle nocciole della nonna è quella piemontese, con una ricetta tramandata da generazioni.

Un dolce di origine contadina, con una ricetta che cambia da paese a paese, ma ha quattro ingredienti assolutamente imperdibili: nocciole già spellate, uova, zucchero e burro. E nel peso complessivo della base, la quantità delle nocciole deve essere quasi del 50% rispetto al resto degli ingredienti.

In realtà c’è chi aggiunge un po’ di liquore, oppure il cacao (o entrambi).Ma così diventa un dolce diverso e non avrà sapore morbido e avvolgente di questa torta.

Torta alle nocciole della nonna, se avanza conservatela così

La torta alle nocciole della nonna può essere conservata per 3-4 giorni sotto una campana di vetro, oppure avvolta con la pellicola da cucina.

Ingredienti:

70 g di farina 00

200 g di nocciole spellate e tostate

3 uova

90 g di burro

160 g di zucchero semolato

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:

Prendete le nocciole già spellate e tritatele finemente con il mixer: in pratica devono diventare una farina fine. Poi in una ciotola mescolatele con metà dello zucchero semolato e con la farina.

Mettete a sciogliere con la fiamma bassa a bagnomaria il burro (oppure in alternativa nel microonde se volete risparmiare tempo) e quando è liquidi incorporatelo al composto a base di nocciole.

Poi separate gli albumi dai tuorli. Con le fruste elettriche sbattete i tuorli insieme al resto dello zucchero montandoli fino a formare una crema densa.

A quel punto uniteli al resto dell’impasto insieme al lievito e mescolate con una spatola oppure un cucchiaio di legno.

In un’altra ciotola, sempre con le fruste, montate a neve molto ferma gli albumi e quando sono pronti incorporateli nell’impasto. Di nuovo mescolate delicatamente facendo movimenti sempre dal basso verso l’alto.

La base per la mostra torta alle nocciole della nonna è pronta. Ungete con una noce di burro una tortiera da 24 cm, infarinatela eliminando la farina in eccesso e poi versate tutto il composto livellandolo.

Preriscaldate il forno statico a 190° e lasciate cuocere per almeno 30 minuti. Alla fine spegnete il forno, aprite lo sportello e lasciate raffreddare prima di sfornare. Quando la torta è fredda, sformatela e gustatela.