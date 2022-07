Belen e Stefano, la fuga d’amore che fa impazzire tutti: video

Belen e Stefano De Martino beccati durante una fuga d’amore fanno impazzire il web con il loro video, ecco cosa è successo.

In un’estate costellata dei gossip più disparati, tra fine di love story che sembravano eterne come quella tra Ilary e Totti e nuovi amori che nascono, sono tante le coppie che fanno parlare. Una delle storie che più stuzzicano la curiosità degli italiani, però, è certamente quella di Belen Rodriguez.

La conduttrice ha fatto appassionare i fan alla sua vita sentimentale fin da quando conquistò il cuore del suo Stefano De Martino. Un matrimonio ed un figlio, ma poi l’amore si è interrotto per lasciare spazio a strade diverse per entrambi. La showgirl è stata legata sentimentalmente ad Antonino Spinalbese da cui è nata la piccola Luna Marì. Per i due è stato subito chiaro che la storia non sarebbe proseguita, ma restano in rapporti sereni proprio per il bene della figlia.

Poi, il colpo di scena che tutti aspettavano. A nulla è servito cercare di depistare e non ufficializzare, perché sono mesi che la Rodriguez è presa di mira dai paparazzi. Prima un’attesa in aeroporto, poi le passeggiate romantiche e le vacanze negli stessi posti. Per Belen e Stefano De Martino forse la fiamma non si era mai spenta ed è tornata a brillare più forte di prima.

Il video con lo chef è uno spettacolo, Belen e Stefano felici così

E così i fan storici della coppia sono tornati a sognare. Negli scorsi giorni è stata la stessa conduttrice a condividere nelle stories qualcosa di ufficiale. Durante le vacanze in barca, lei e Stefano si sono ritratti in un tenero bacio sulle labbra, che naturalmente ci ha messo pochissimo a fare il giro del web.

Questa volta arriva un nuovo momento della loro vita insieme che è stato pubblicato su TikTok, diventando in brevissimo tempo virale. Lo Chef Gennaro ha beccato la coppia del momento che si è gustata un buon pranzo nel suo ristorante e non poteva certo lasciarsi sfuggire un’occasione così. “Chef Gennaro, cucini benissimo“, dice De Martino, mentre una Belen in splendida forma e con look estivo compare dietro di loro confermando: “La cucina migliore di Napoli“.

“Adesso ci devi dare 10 mila euro“, scherza l’ex ballerino di Amici con lo chef, per l’improvvisata pubblicità. Il tutto si conclude con una risata che lascia trasparire il clima di relax e gioia che stanno vivendo i due amatissimi vip. Insomma, mentre ci gustiamo questo pezzettino delle loro giornate, siamo certi che questa estate ci riserverà tante altre sorprese!