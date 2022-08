Harry sempre più distante da Meghan: le voci di divorzio sono vere?

Harry e Meghan si sono mostrati per anni come una coppia ideale e felice ma oggi molti parlano di divorzio: qual è la verità?

Le voci che si rincorrono sulle coppie più famose del mondo spesso sono completamente fuori controllo. Solo per fare un esempio che rimanga all’interno della Royal Family inglese, in queste ultime settimane molti siti hanno affermato he William e Kate sarebbero sul punto di lasciarsi.

Inutile dire che non è affatto così ma, se c’è un’assoluta certezza per quanto riguarda il futuro Re d’Inghilterra e la sua Regina, le cose non sono esattamente così in merito a Harry e Meghan.

Come si sa Harry ormai vive da circa due anni negli Stati Uniti, si sta dedicando alla sua famiglia e alle sue varie attività di beneficenza in giro per il mondo.

Nel corso dei suoi impegni pubblici, come nel caso del discorso alle Nazioni Unite, però, Harry non è sembrato particolarmente felice.

Al contrario, molti hanno notato come, nel corso di questi ultimi anni, Harry abbia perso completamente il suo carattere allegro e scanzonato.

Per questo motivo molti si sono convinti di due cose: la prima è che Harry sia infelice in America, mentre la seconda è che Harry sia infelice con Meghan.

Le voci di divorzio tra Harry e Meghan: perché si sono scatenate?

Considerando che tutte le coppie possono affrontare momenti di crisi più o meno profonde, è piuttosto azzardato affermare che il “muso lungo” di un uomo sia la via diretta per un divorzio imminente.

A scatenare i sospetti, ma soprattutto il gossip, sono arrivati però altri segnali che i più pessimisti hanno considerato molto negativi.

Il più importante in assoluto è che Harry ha fatto un’apparizione in Africa per sostenere una delle associazioni no profit a cui è legato. Si tratta della Afrikan Parks, cioè un’associazione che lavora alla protezione dell’ambiente in tutto il continente africano.

Il Principe Harry è Presidente dell’associazione dal 2017, quindi è abbastanza normale che si sia recato in visita in Africa. C’è da chiedersi perché non lo abbia fatto prima e la visita sia stata organizzata proprio in questo periodo.

Le risposte possono essere molte: innanzitutto tra il 2017 e il 2018 Harry è stato impegnato con i preparativi del matrimonio, nel 2019 stava preparando la Megxit, cioè l’uscita dalla Famiglia Reale e, al principio del 2020 si è scatenata una Pandemia.

Al di là di queste risposte così ragionevoli e “politicamente corrette” la verità potrebbe essere diversa. Come si sa infatti i Sussex stanno lavorando a un documentario sulla propria vita finanziato da Netflix.

Tutti gli impegni di Harry e di Meghan di questo periodo, quindi, vengono filmati (soprattutto dietro le quinte) per realizzare contenuti per la piattaforma di streaming.

I maligni potrebbero pensare che Harry abbia organizzato ora questo “viaggio segreto e super blindato” proprio perché ora gli servono contenuti esclusivi. Il motivo per cui il viaggio non è stato annunciato, quindi, non sarebbero le ormai note preoccupazioni per la sicurezza del Principe Harry, ma la necessità che nessuno filmi o fotografi Harry al di fuori dei cameraman di Netflix.

Come è emerso, però, Harry è andato in Africa da solo, quindi senza moglie al seguito che, probabilmente, è rimasta a casa a badare ai bambini.

Per molti questo è sintomo di grande distanza tra i due coniugi, che hanno sempre dimostrato di voler fare le cose insieme. Il viaggio in Africa quindi non avrebbe le caratteristiche di un “viaggio di lavoro”, per il Duca, ma quelle di una “fuga dall’incubo familiare”.

Nella Famiglia Reale c’è stato uno storico precedente: mentre il suo matrimonio con la Regina Elisabetta stava attraversando un periodo di crisi, il Principe Filippo venne inviato dalla Corona a fare un tour mondiale a bordo dello yacht Britannia.

In questo modo il “Palazzo” diede modo a Filippo di “brillare di luce propria”, senza l’ingombrante presenza di sua moglie sempre ad oscurarlo. Che lo staff di Harry abbia deciso di fare esattamente la stessa cosa? Del resto, quando Meghan accompagna Harry ha sempre una straordinaria abilità nel rubargli la scena. È successo anche durante il discorso di apertura degli Invictus Games, e se ne sono accorti tutti!

Bisogna però guardare le cose da tutti i punti di vista: anche se Harry è lontanissimo da Meghan (letteralmente dall’altra parte del mondo) è trapelata la notizia che i due abbiano deciso di celebrare di nuovo il matrimonio per rinnovare i loro voti nuziali.

Si tratta di una pratica piuttosto consueta, ma di certo non lo si fa dopo soli 4 anni di matrimonio, almeno di solito. Che questo sia un chiaro segnale di un amore solido e di una coppia salda? Oppure anche questa sarà una mossa calcolata a favore di telecamera?

Purtroppo non rimane che aspettare i prossimi mesi per scoprirlo, ma tutto porterebbe a pensare che – anche se ci fosse in ballo una crisi – i Sussex non divorzieranno prima di far uscire il loro documentario di coppia. Per la loro immagine pubblica sarebbe un disastro e perderebbero moltissimi soldi!