Ti diamo una dritta: questi sono gli smalti che tutte metteremo in Autunno!

Gli smalti dell’autunno 2022 porteranno con sé il glitter e la voglia d’avventura dell’estate: scopriamoli!

Se la manicure estiva e quella di primavera sono tutte all’insegna dei colori pastello e delle piccole decorazioni, le unghie che ci piace portare in autunno sono di solito più scure e hanno sfumature meno appariscenti.

Le cose però non devono andare necessariamente così. La nuova linea smalti autunno 2022 di Essence è assolutamente glitter quindi è molto probabile che questa tendenza torni prepotentemente sulle unghie di tutte.

In realtà gli smalti glitter non sono sempre di buon gusto, ma ci sono delle piccole regole che possono fare davvero la differenza tra una manicure raffinata e una manicure volgare.

L’elemento principale, da tenere assolutamente in considerazione, è la grandezza dei glitter. Più il singolo glitter sarà di piccole dimensioni, più l’effetto finale sarà elegante, raffinato e di buon gusto.

Una pagliuzza troppo grande, al contrario, potrebbe risultare troppo appariscente, addirittura carnevalesca e inadatta a look più sobri.

La via di mezzo? puntare su smalti dal finish metallizzato, in grado di portare luce sulle mani senza rendere l’insieme troppo volgare e troppo sopra le righe.

Gli smalti che porteremo nell’autunno 2022 hanno i colori dell’avventura!

Se i colori tipici dell’autunno come il viola, il rosso e il bordeaux non fanno per te, l’ideale è provare almeno una volta gli smalti shimmer dai colori intensi.

Si potrebbe pensare che questo tipo di colori siano adatti più al periodo natalizio, ma se accostati a smalti di una finitura differente possono dare dar vita a combinazioni molto interessanti.

Il verde scuro e il blu zaffiro stanno benissimo a donne dal sottotono freddo o a chi ha la carnagione olivastra o un’abbronzatura molto scura.

I toni del rosa e del pesca si sposano invece molto bene con le carnagioni chiare o leggermente abbronzate. Si tratta di colori estremamente versatili, perfetti per creare un total look anche sul viso e che soprattutto son portabili in qualsiasi occasione.

Si potrebbe pensare che questa manicure sia adatta essenzialmente al periodo estivo, durante il quale sono concesse un po’ di follie, anche con il make up. Creando la giusta combinazione di texture e decorazioni, invece, i risultati possono essere perfetti anche nel resto dell’anno.

Si tratta di un perfetto make up di transizione, per passare con brio dall’allegro smalto estivo a quello più elegante e composto per i look invernali!