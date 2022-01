Monocrome makeup 2022: il segreto per un total look super glam!

Se è un look sofisticato e femminile che cercate per questo nuovo anno, il Monocrome makeup è quello che fa per voi. Un trucco completo realizzato con la stessa nuance e perché no, anche con pochissimi prodotti!

Truccarsi può essere un piacere ma quando si affronta lo specchio ogni mattina, con pochissimi minuti a disposizione e tutto un volto da rendere fresco e luminoso può diventare una problematica da superare.

Questo 2022 tra le tendenze trucco ne vedrà una in particolare che pensiamo potrà davvero conquistare ogni tipologia di donna, il monocrome makeup.

Monocrome Makeup: cosa è e perché sarà amatissimo dalle donne!

Il Monocrome Makeup è un trucco viso, occhi e labbra realizzato utilizzando un unico colore. Si potranno così truccare con la stessa tonalità di rosa, per esempio, sia gli occhi che il viso e ovviamente le labbra. L’effetto finale sarà davvero sofisticato e tanto femminile e permetterà di realizzare un look completo in pochissimi minuti e con pochi prodotti.

Un blush rosato quindi, potrà essere utilizzato come ombretto, per dare un tocco di luce alle gote e perché no anche per colorare le labbra in aggiunta ad un gloss o uno stick labbra neutro. Se invece si preferisce utilizzare prodotti specifici per ogni parte del viso, si potrà scegliere un ombretto rosa, un blush sulla stessa tonalità e ovviamente un bel rossetto rosa. Il monocrome makeup potrà essere realizzato in diverse colorazioni che si sposano bene con l’incarnato naturale.

Per le donne mediterranee via libera ai rosa accesi, ai ciclamino ai rosa tea dal sottotono caldo ma anche alle tonalità mattone e biscotto per le donne più chiare perfetti tutte le tonalità naturali ma dal sottotono freddo fino anche ai viola, in particolare il Very Peri, colore Pantone 2022 e anche ai prugna, ai bordeaux.

Monocrome makeup: Il video tutorial per realizzare un total look perfetto per le donne con occhi e capelli castani

Seguendo questo video tutorial potrete realizzare un makeup look davvero strepitoso e in grado di esaltare la bellezza delle donne mediterranee.

Monocrome makeup: Il video tutorial per realizzare un total look perfetto per le donne con occhi e capelli chiari

Seguendo questo video tutorial potrete realizzare un look monocromatico perfetto per le ragazze dagli occhi e dai capelli chiari. Il rosa è davvero il colore ideale per realizzare questo tipo di makeup.