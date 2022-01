Makeup occhi over 40: ecco come regalarsi uno sguardo più giovane!

Gli anta sono arrivati e la pelle comincia a non essere più molto elastica? Impariamo a regalarci uno sguardo fresco e femminile con il makeup over 40. Ecco i preziosi consigli con cui esaltare la bellezza di una giovane donna matura!

Succede a tutte che il tempo, democratico per eccellenza, passi sul viso e ci regali un’immagine di noi che a volte amiamo e volte vediamo come estranea. Il fascino di una donna però, passa anche attraverso l’età e gli anni che passano, la consapevolezza del proprio essere donna regala una ricercata sensualità.

Davanti allo specchio però si fanno i conti con un contorno occhi non più molto tonico e una palpebra mobile che appare un pochino più lassa regalando un poco di confusione su quale sia il makeup più giusto. Scopriamo insieme come prenderci cura del contorno occhi e soprattutto i segreti di un makeup over 40 impeccabile!

Contorno occhi a 40 anni: i consigli per mantenerlo idratato ed elastico

Il passaporto per una pelle bellissima lo si conquista senza dubbio prendendoci cura di noi stesse sin da giovane età, applicando i prodotti giusti per il nostro tipo di pelle e soprattutto mantenendo l’epidermide idratata e nutrita, arricchendo la beauty routine anche di ingredienti anti age come acido ialuronico o retinolo.

Arrivare alla soglia degli ‘anta’ con una bella pelle è possibile, si potrà ritardare l’invecchiamento cutaneo con molti segreti di bellezza e il makeup senza dubbio è un alleato formidabile in grado di regalare ad ogni donna la migliore immagine di se stessa. Truccare una pelle giovane sarà ovviamente diverso che truccare una pelle più matura, scopriamo tutti i segreti per un makeup occhi over 40 da sballo.

Makeup occhi over 40: i segreti per regalarci uno sguardo giovane e luminoso

Il contorno occhi è una zona del viso molto delicata che richiede una beauty routine specifica con prodotti in grado di mantenerne l’idratazione, il nutrimento e soprattutto l’elasticità.

Non basterà applicare la prima crema indicata per il contorno occhi al mattino o alla sera, ma bisognerà fare attenzione a struccare gli occhi in modo delicato, con uno struccante a base oleosa, si dovrà assolutamente utilizzare il tonico, meglio ancora un idrolato di fiori da picchiettare due volte al giorno e un trattamento d’eccezione che ci si potrà concedere almeno una volta a settimana sarà una maschera idratante indicata per la zona perioculare.

Per quanto riguarda il makeup sarà essenziale utilizzare prodotti idratanti, evitare tutti i fondi minerali, le ciprie troppo pesanti ed i correttori troppo compatti, questo perché metterebbero in evidenza i piccoli segni del tempo e seccherebbero troppo il contorno occhi.

Una buona base su cui lavorare con gli ombretti sarà il primer occhi, scelto in una versione anti age in grado di rimpolpare e riempire le rughette rendendole quasi invisibili.

Gli ombretti dovranno essere chiari e luminosi, soprattutto sulla palpebra mobile, mentre per creare profondità si potranno applicare sulla piega e l’angolo esterno tonalità più intense come il prugna, il taupe, il marrone o anche il grigio.

L’eyeliner, troppe volte difficile da applicare su un occhio maturo e con la palpebra superiore che tende a cadere, potrà essere sostituito da una meravigliosa bordatura dell’occhio creata con una matita e sfumandola con un pennellino angolato.

Il mascara sarà fondamentale per aprire lo sguardo e per applicarlo in modo impeccabile, sarà utile utilizzare un piega ciglia e in caso infoltire l’arco cigliare con l’applicazione di qualche ciuffetto di ciglia finte.

Makeup occhi over 40: ecco come realizzare un trucco luminoso e di grande effetto

Seguendo il video tutorial della makeup artist Tiziana Zambelli, potrete imparare tutti i segreti per realizzare un trucco occhi meraviglioso e adatto anche a chi ha il contorno occhi più segnato!