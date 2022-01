Very Peri Makeup: le idee più glam a cui ispirarsi con il colore Pantone 2022

Il colore Pantone 2022 è un bellissimo viola ricco e vibrante perfetto per ispirare look femminili e anche lo stile per il trucco. Scopriamo il Very Peri makeup che ci accompagnerà in questa nuova stagione.

Il 2022 vedrà il consolidarsi di alcuni stili e tecniche di makeup ma vedrà il colore come protagonista assoluto, soprattutto nel makeup.

Come ogni anno a dettare le tendenze colore è Pantone che per questo nuovo anno ha regalato il podio a Very Peri un meraviglioso viola che oltre che nella moda e nell’hair style trionferà anche nel makeup, soprattutto per quel che riguarda il trucco occhi e labbra.

Very Pery Makeup occhi: l’eyemakeup che vi regalerà uno stile ricercato e femminile

Il makeup occhi sarà indiscusso protagonista del 2022 e a far capolino nella primavera estate saranno i colori accesi, i pastello e naturalmente il colore Pantone di questo nuovo anno, Very Peri, che ha già letteralmente fatto innamorare tutti.

Un viola caldo, intenso, vivace e particolare che sarà perfetto per regalare stile ad un outfit, ma anche per il trucco occhi per un makeup dallo stile geometrico fino allo smokey eye più deciso.

Questo colore esalterà magnificamente gli occhi chiari ma sarà perfetto anche per enfatizzare gli occhi scuri, in particolare i castani.

Il viola sarà bellissimo sfumato con i vaniglia per un soft makeup e per un look più sofisticato anche con colori più decisi come il grigio scuro o il blu intenso.

Per un trucco occhi semplice, di grande effetto e super sofisticato, via libera agli eyeliner viola intenso, che potranno allungare l’occhio in un modo vezzoso.

->>LEGGI ANCHE: I look con labbra rosse sono la tendenza make up 2022: lasciati ispirare!

Very Pery per le labbra: per un sorriso dalle sfumature violacee tutto da baciare

Dopo gli occhi, le labbra rappresenteranno un punto di forza importante del makeup e il viola, in particolare il Very Peri sarà perfetto applicato sotto forma di rossetto opaco, cremoso o dall’effetto lucido.

->>LEGGI ANCHE: Blush a pommette: gli errori da evitare (o assomiglierai a Heidi!)

Bellissimo nella versione matte per labbra carnose e perfetto per creare volume sulle labbra piccole nella sua versione lucida. Nessuna potrà fare a meno del Very Peri, un colore che speriamo porti una ventata di magia in questo nuovo anno!