I look con labbra rosse sono la tendenza make up 2022: lasciati ispirare!

I look con labbra rosse saranno i protagonisti assoluti del prossimo anno. Il make up torna a uno dei grandi classici della seduzione femminile, ma come si porta il rossetto rosso nel 2022?

Le labbra rosse sono appariscenti, sensuali e indimenticabili. Segno distintivo della donna che sa quello che vuole, questo make up può essere considerato letteralmente intramontabile, ma non può essere indossato oggi come quarant’anni fa.

Negli anni Ottanta, infatti, il rossetto rosso veniva immancabilmente abbinato a un trucco occhi molto vistoso, in grado di creare un contraltare coloratissimo al trucco labbra. Il risultato era un make up viso molto appariscente, troppo pesante per esse indossato ogni giorno.

Oggi le cose sono radicalmente cambiate. Il rossetto rosso, che continua a rimanere uno dei protagonisti indiscussi del nostro make up, viene abbinato a un trucco occhi leggerissimo, assolutamente minimal.

È la base trucco a fare davvero la differenza rispetto al passato: nel 2022 il rossetto rosso si indossa con una pelle perfetta. Non necessariamente di porcellana, ma idratata e luminosa.

I look con labbra rosse che saranno il top del 2022

Per realizzare un look attuale incentrato sulle labbra rosse è strettamente necessario dosare bene i colori, esaltare gli occhi senza appesantirli e centrare le sfumature del make up destinato alla base trucco. Ecco come fare!

La base trucco ideale per un look con labbra rosse

La base trucco ideale per accogliere un look incentrato sulle labbra rosse è una base trucco molto naturale e luminosa, in grado di evidenziare i tratti somatici del viso e metterli in risalto “guidando” allo stesso tempo l’attenzione dell’osservatore sulla labbra.

A questo scopo sarà assolutamente fondamentale eseguire un contouring impeccabile, adatto alla forma del proprio viso. Il consiglio è di utilizzare prodotti in crema, più facili da sfumare in maniera omogenea e più idratanti, ma solo leggermente più chiari o più scuri del colore di base scelto per l’incarnato.

Leggi Anche => Il contouring giusto per ogni tipo di viso | VIDEO

In questo modo si eviterà di creare ombre e contrasti troppo netti che potrebbero risultare eccessivi abbinati alle labbra rosso fuoco.

Trucco occhi da abbinare alle labbra rosse

L’ideale per il trucco occhi sarà realizzare un trucco nude rendendo la palpebra il più possibile omogenea e luminosa. Per minimizzare le pieghette naturali delle palpebre il segreto consisterà nello stendere una generosa quantità di primer occhi, quindi procedere a truccare la palpebra mobile.

La strategia migliore per illuminare lo sguardo sarà puntare su ombretti molto chiari che rimangano comunque in armonia con il sottotono della pelle. Con un sottotono freddo l’ideale è il rosa cipria o il rosa antico, mentre con un sottotono caldo sarà meglio optare per beige molto luminosi, che presentino comunque una punta di arancio nella loro formulazione.

Per dare profondità allo sguardo l’ideale è optare per ombretti più scuri ma sempre in toni neutri per accentuare le ombre naturali del viso senza far apparire gli occhi stanchi e segnati. Lo schema di applicazione ideale? L‘half cut crease!

Eyeliner e Ciglia Finte per uno sguardo al top

Negli scorsi mesi il trucco occhi grafico, realizzato con l’eyeliner nero o con l’eyeliner colorato, ha rappresentato un beauty trend fortissimo. Si tratta di un make up occhi che si abbina in maniera davvero perfetta al rossetto rosso e che ha il pregio di essere perfetto in ogni occasione.

Per essere realizzata a perfezione ed esaltare lo sguardo di chi la indossa, la linea di eyeliner 2022 dev’essere winged e proporzionata alla dimensione degli occhi.

Leggi Anche => Winged Eyeliner: come realizzare il trucco più glam in assoluto

Un errore da non commettere, infatti, è quello di appesantire la palpebra dando l’impressione di un occhio “spento” e “assonnato”.

Per evitare questo spiacevole effetto si può puntare anche sull’utilizzo intelligente di ciglia finte super lunghe, da applicare a ciuffetti oppure su tutta la rima ciliare.