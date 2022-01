Delia Duran, arriva la batosta prima del GF Vip: è davvero la scelta giusta?

Delia Duran è pronta a varcare la famosa soglia rossa, ma prima del Grande Fratello Vip per lei è arrivata una sonora batosta. Essere una delle concorrenti di Alfonso Signorini è davvero stata la scelta giusta da prendere?

Delia Duran, come confermato da Alfonso Signorini durante l’ultima diretta andata in onda venerdì scorso su canale 5, è una delle nuove concorrenti sul GF Vip.

La moglie di Alex Belli ha confidato al grande pubblico di canale 5 di voler varcare la famosa soglia rossa perché le manca un pezzo della storia per poterlo perdonare. Per questo motivo ha accettato di vivere anche lei stessa, sulla sua pelle, l’esperienza della casa più spiata d’Italia. In modo da voler provare a comprendere che cosa ha vissuto l’ex stella di Centovetrine e per quale motivo ha scelto di agire in un determinato modo.

Questa scelta ha senza dubbio ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo. C’è infatti chi non vede l’ora di vederla in azione, convinto che ci darà grosse soddisfazioni durante il suo percorso, altri invece ritengono che sia stata una scelta molto azzardata. Ma qual è la verità? Per provare a comprendere il desiderio del pubblico, abbiamo scelto di lanciare un sondaggio sui nostri profili social e i nostri lettori non si sono affetto trattenuti nell’esprimere il proprio giudizio.

GF Vip, l’ingresso di Delia Duran non convince: pubblico diviso

Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è importante fare alcune dovute precisazioni. La prima è che stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che loro hanno dei personaggi in questione.

Inoltre il risultato si basa su una media di voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali. Detto questo vediamo subito che cosa pensano i nostri lettori sull’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip.

La maggior dei voti, c’è un netto sbilanciamento tra le due opzioni fornite come potete vedere, indica che i nostri lettori non sono affatto contenti del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Molto probabilmente questo giudizio non ha nulla a che vedere con Delia stessa, ma con tutta la storia in cui si è trovata coinvolta durante il corso di queste settimane.

Molto probabilmente il triangolo amoroso che l’ha vista protagonista insieme a suo marito Alex Belli e Soleil Sorge ha fatto il suo tempo e il pubblico del piccolo schermo preferiva vedere nelle prossime settimane a venire di messa in onda del Grande Fratello Vip dinamiche diverse tra i concorrenti piuttosto di rincorrere quelle che erano convinti fossero state archiviate per dare spazio a nuovi contenuti.

Delia Duran al GF Vip non ha convinto i nostri lettori, ma non si esclude che durante il corso di queste settimane sia in grado di far cambiare loro idea. Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.