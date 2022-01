Le tue gengive sanguinano sempre? Ecco alcuni rimedi utili

Scopriamo insieme alcuni rimedi naturali utili per il problema delle gengive che sanguinano sempre.

Prima o poi capita a tutti di trovarsi con delle gengive che sanguinano. Un problema che nel corso della vita può presentarsi più volte e che solitamente è di breve durata. Cosa fare, però, se le gengive sanguinano sempre?

In tal caso si rivela particolarmente importante affrontare il problema nel modo corretto, rivolgendosi prima di tutto al proprio medico e cercando subito dopo delle soluzioni che siano in grado di alleviare il problema.

Se protratto a lungo, infatti, quella delle gengive che sanguinano sempre può diventare una situazione difficile da tollerare ed in grado di abbassare la qualità della vita. Scopriamo quindi un corretto piano d’azione ed i rimedi naturali in grado di contrastare il problema.

Gengive che sanguinano sempre: come rimediare in modo naturale

Di solito, le gengive tendono a sanguinare di tanto in tanto quando ci si lava i denti o si passa il filo interdentale. A volte, però, questo fenomeno può diventare più frequente, al punto da rappresentare un vero problema per chi lo vive.

Quando il sanguinamento diventa frequente e/o eccessivo, si può essere davanti ad un problema di gengive infiammate, di parodontite o altro.

Per questo motivo è molto importante rivolgersi al proprio dentista. Il tutto in modo da controllare la salute della propria bocca e comprendere da subito l’eventuale presenza di patologie in atto.

Una volta escluse le cause più comuni che sono solitamente da ricercarsi nella presenza di placca, in infezioni o infiammazioni a carico delle gengive o in altre patologie della bocca, può essere utile indagare sulla possibilità di allergie. Per fare un esempio, un’allergia forte al nichel potrebbe infiammare le gengive a causa di alimenti che ne sono troppo carichi o per via dell’uso di dentifrici o colluttori sbagliati.

Ciò che conta è trovare la causa scatenante e porre in atto quanto consigliato dal medico per rimediare al problema. Detto ciò, visto che a volte la ricerca della causa scatenante può portare a perdere del tempo, può essere utile rimediare temporaneamente con dei rimedi naturali.

L’uso di oli essenziali come quello a base di chiodi di garofano o di menta sono ad esempio molto utili per dei risciacqui.

Ad essi si può associare l’applicazione (direttamente sulle gengive) del gel d’aloe che è un ottimo disinfiammante e che aiuta a curare e cicatrizzare la zona interessata. Anche dei risciacqui con acqua e sale possono essere utili, sopratutto per disinfettare la bocca.

A tutto ciò andranno ovviamente uniti una corretta igiene orale, l’uso di dentifrici e colluttori il più possibile naturali e l’assunzione di vitamina C. Il tutto andrà poi associato possibilmente all’abitudine di bere del tè verde ogni mattina. Quest’ultimo, infatti, ha importanti proprietà antiossidanti.

In caso di dolore associato alle gengive sanguinanti si può provvedere anche con degli impacchi freddi. Questi sono infatti molto utili per contrastare gli episodi dolorosi grazie al loro leggero effetto anestetico.

Ciò che conta è prendersi sempre cura delle gengive e non sottovalutare mai il problema. Prima si scopre la causa e prima si tornerà a mangiare e a sorridere con leggerezza.