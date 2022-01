Martina Stella è una delle attrici più belle e seguite del momento, anche se tutti noi la ricordiamo per la sua partecipazione al film L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino, al fianco di Stefano Accorsi. L’attrice è di recente diventata mamma del suo secondo figlio e non potrebbe essere più felice. Ecco la dedica di Martina Stella al figlio.

Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice ha dato si fan il lieto annuncio tramite Instagram, dove ha postato una fotografia insieme all’amatissimo marito Andrea Manfredonia mentre stringe tra le braccia il figlioletto. Nella caption della foto di legge:

“Leonardo 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia”. Il post è subito diventato virale e in moltissimi si sono congratulati con la coppia, dagli amici ai fan.

Martina è mamma anche di una bambina , Ginevra, che oggi ha 8 anni, nata dell’amore con Gabriele Gregorini, suo ex compagno. La coppia di era conosciuta sul set di “Tutti pazzi per amore 3” (lui lavorava come hair stylist) e sono stati insieme due anni, dal 2011 al 2013. Poco dopo la nascita della figlia nel 2012 la coppia però di era separata.

Da qualche anno la nella attrice ha trovato in Andrea Manfredonia, agente FIFA, il partner ideale e perfetto per lei. Tra loro, però non ci sarebbe stato il classico colpo di fulmine. Martina ha infatti ammesso di aver conosciuto Manfredonia a un aperitivo organizzato da alcuni suoi amici, e lui ha dovuto faticare per conquistarla!

Dopo poco tempo. I due si sono sposati e ora non potrebbero essere più uniti e felici nella loro casa che adesso ha un componente in più.

Stella ha poi volte affermato che il giorno del suo matrimonio e il giorno della nascita dei suoi figli sono stati i più bello in assoluto per lei.

D’altra parte, la coppia a Eva sempre desiderato abere dei figli e questo per loro è il coronamento di un sogno. Lo scorso giugno, l’attrice aveva rivelato che era in attesa di un maschietto e che il nome lo avrebbe scelto la primogenita. Un modo davvero molto dolce per coinvolgerla in questo lieto evento!