Avete visto lo splendido outfit di Martina Stella? Ecco chi è la stilista e il prezzo

In un’intervista esclusiva per il noto settimanale “Chi” la sempre bella Martina Stella ha raccontato il momento magico che sta vivendo. Diventerà mamma per la seconda volta, aspetta un maschio dal marito Andrea Manfredonia – ma non rivela il nome per il momento. A colpirci particolarmente è stato l’outfit che ha indossato nel redazionale e poi postato sulla sua pagina Instagram. Scopriamo i dettagli.

Martina Stella ricorda tanto la Primavera di (Sandro) Botticelli negli scatti dove mostra la sua gioia da gravidanza. Sì, le mani dell’attrice sono invertite rispetto al dipinto capolavoro dell’artista fiorentino ma i fiori, i lunghi capelli biondi e lo sguardo sognante sono pressoché identici. Il top abbottonato sul davanti, il cerchietto e la gonna lunga coordinati con stampa floreale e match perfetto con il make-up hanno fatto centro ma di chi sono e quanto costano?

Martina Stella: look floreale da capogiro!

Il look romantico e femminile è firmato Luisa Beccaria, marchio di alta moda fondato nel 1984 dall’omonima stilista che da tempo veste le star di tutto il mondo tra cui Melania Trump, Rania di Giordania, la Duchessa Camilla Parker Bowles e molte altre. Il prezzo per una sua creazione parte solitamente da 3800 euro per la prima linea, da 7000 euro per la The Bespoke Collection e per la “Lucilla Brides” (linea della figlia) da 15.000 euro.

Sul sito ufficiale del brand si possono scegliere capi sempre raffinati ma ad un budget più basso rispetto alle altre linee. Ci sono, ad esempio, un top in cotone stampato floreale a 630 euro coordinato ad una gonna lunga bellissima (828 euro) simili al look di Martina Stella nella foto sopra. La fascia per capelli in gerorgette intrecciata invece costa 97 euro ed è disponibile in sei diverse fantasie, dal floreale che vogliamo copiare al vichy viola.

Come copiare Martina Stella

Tra i marchi che possiamo scegliere per imitare Martina il primo che probabilmente sarà venuto in mente anche a voi in quanto un po’ storico in fatto di stampe floreali è Dolce & Gabbana. Una loro proposta è la gonna lunga in popeline con camelie a 295 euro (disponibile anche nella versione midi a 195 euro) e visto che siamo ad alti livelli si potrebbe abbinare il comodo sandalo ankle strap in agnello con gli identici fiori che riprendono la gonna. La camicia in chiffon costa 345 euro e, come tutto il resto, è in vendita sul sito dei due mitici stilisti made in Sicily.

Ci sono poi il super economico Shein, la linea più giovane di Twinset cioè “My Twin” o, per le più appariscenti, Le Style de Paris che in vero stile da “ragazza russa a Porto Cervo” di certo non vi farà passare inosservate e la spesa è inferiore ai trenta euro.

Speriamo di avere altre uscite di Martina Stella con outfit all’altezza di quello analizzato oggi così da poter prendere spunto per le nostre prossime serate al mare con le amiche o, perché no, a casa con la famiglia.

Silvia Zanchi