Damiano dei Maneskin salva la vita a Victoria: cos’è successo ad Amsterdam, video

Damiano dei Maneskin salva la vita a Victoria ad Amsterdam: il video fa il firo del mondo e i fans impazziscono. Ecco cos’è successo.

Damiano David mette da parte la carriera da frontman dei Maneskin per un istante per indossare i panni del supereroe e salvare la vita all’amica Victoria De Angelis in quel di Amsterdam. E’ accaduto tutto durante la tappa olandese del tour promozionale europeo che i Maneskin hanno cominciato da Berlino dopo la vittoria all’Eurovision 2021.

Dopo la partecipazione ad un programma televisivo olandese, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono intrattenuti con i fans che li aspettavano per strada. In quel frangente, Victoria ha rischiato di essere investita da uno scooter. A salvarla è stato proprio Damiano che, attentissimo, l’ha attirata verso di sè evitando l’incidente.

Il video in cui Damiano dei Maneskin salva la vita a Victoria ad Amsterdam

Dopo una giornata intensa fatta di interviste e incontri con i fans, i Maneskin il cui successo non si placa e che stanno conquistando tutti in Europa, al termine dell’ultima intervista si sono intrattenuti con alcuni ammiratori olandesi che li aspettavano per strada. Dopo essere usciti dall’auto, Victoria s’intrattiene sulla pista ciclabile riservata a biciclette e scooter. In qeul frangente, Damiano si accorge dell’arrivo di uno scooter che avrebbe investito Victoria.

Senza pensarci, prende l’amica da un braccio e la attira verso di sè evitando l’impatto. “Grazie”, dice Victoria a Damiano. La scena è stata ripresa dai fan olandesi che hanno diffuso il video su Twitter dove è diventato immediatamente virale con migliaia di visualizzazioni.

Capite cosa intendo quando dico che Damiano è costantemente attento a Victoria?! Non la perde di vista un attimo e le salva pure la vita🖤🖤🖤! #maneskin #damiano #vicdeangelis pic.twitter.com/MM8fWd7XCt — 💙True Love-Dany💙 (@TrueLov68369279) June 19, 2021

Dopo essere stata salvata da Damiano, Victoria s’intrattiene con i fans con il frontman dei Maneskin che resta alle sue spalle osservando la scena. Damiano, poi, interrompe la conversazione tra Victoria e i fans ironizzando sulla reazione dell’amica al suo salvataggio. “Non mi hai incul*to pe niente”, dice Damiano. “Ti ho detto grazie”, risponde Victoria. “Avresti dovuto fare ahhh” ribatte Damiano abbracciando Victoria tra le risate dei presenti.