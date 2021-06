I Maneskin fanno impazzire il web | Giulia Salemi spaventata | Ignazio Moser sbotta dopo l’Isola

I Maneskin hanno letteralmente fatto impazzire il popolo del web. O meglio Damiano David con la sua battuta su Victoria.

I Maneskin conquistano ancora una volta gli utenti della rete. La band più amata degli ultimi anni si trova in giro per l’Europea per promuovere la propria musica e in Germania non è sfuggita a tutti i fan presenti la battuta del leader Damiano David alla bassista Victoria. Curiosi di sapere che cosa ha detto? Beh, non vi resta che guardare il nostro servizio per scoprirlo, ma attenzione perché le news di oggi non sono di certo finite qui.

Dai Maneskin e Chiara Ferragni: tutti i gossip del 18 giugno del TG Pettegola

Dai Maneskin passiamo a Chiara Ferragni, un altro dei personaggi più amati dagli utenti della rete. La moglie di Fedez è andata a Gardaland insieme al piccolo Leone Lucia ed ha pubblicato le foto di quei momenti sui suoi profili social, ma ai suoi fedeli sostenitori non è sfuggito un particolare dettaglio. Voi ci avevate fatto caso?

Impossibile non menzionare anche le ultime dichiarazioni di Giulia De Lellis, che durante il corso della registrazione di Love Island ha svelato per quale motivo si è innamorata del suo nuovo compagno Carlo Beretta. E da una Giulia passiamo all’altra. Giulia Salemi nelle scorse ore si è spaventata a morte. Tanto da correre via da casa sua e chiedere l’aiuto del suo migliore amico Matteo.

Zitti e Buoni is the first song in italian to smash into the official UK chart in the last 30 years, We are #17.

No words can describe how happy and honoured we are.

Our music is spreading through more than 30 charts all over the world and this is literally insane.@BBCR1 pic.twitter.com/zT6x0qrmfS — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 28, 2021

Infine, ma non per importanza, c’è lo sfogo di Ignazio Moser dopo l’Isola dei Famosi, che ha rivelato come sta vivendo questo periodo di quarantena obbligatorio per chiunque torni nel bel paese dopo un viaggio all’estero. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez non le manda di certo a dire: ecco le sue parole.