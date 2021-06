Voglia di colazione salata? Scegliamone insieme alcune super buone e al contempo sane.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Si tratta, infatti, di quello che dopo una notte di riposo (e di lavoro per l’organismo) ci rimette in piedi, donandoci la giusta carica per affrontare il nuovo giorno.

Ma come fare se la colazione dolce non basta più o se, in cerca di qualcosa che non contenta zuccheri si ha voglia di sperimentare colazioni diverse? Per questo ci sono le colazioni salate che sono molto più buone di quanto si pensa e che possono offrire tutta una gamma di sapori senza per questo rinunciare alla salute. Scopriamo quindi alcune idee da cui prendere spunto per iniziare ogni nuovo giorno con il sorriso.

Colazione salata? Eccone alcune a cui non potrai dire di no

Quando si parla di colazioni salate i pareri sono sempre diversi e solitamente in opposizione tra loro. Da un lato c’è chi dopo averle scoperte non le ha più abbandonate, provando ogni giorno qualcosa di nuovo. Dall’altro ci sono gli amanti del dolce che proprio non riescono ad immaginare di iniziare la giornata in modo diverso.

Ebbene, oggi valuteremo alcune opzioni che piaceranno a chiunque e che, quindi, vale davvero la pena esplorare. Prima di iniziare, è bene ricordare che perché un pasto venga considerato sano e bilanciato deve contenere carboidrati, proteine magre e grassi buoni.

Questa regola, spesso ribadita con forza quando si parla di colazioni dolci, vale ovviamente anche per quelle salate. Motivo per cui se con salato si pensa a wurtel o altri alimenti simili, è bene aprire la mente verso orizzonti più ampi.

L’avocado toast. Iniziamo con una colazione super golosa a base di pane integrale, uova e avocado. Un pasto ricco di energia e pertanto in grado di supportare fino all’ora di pranzo. Basta tostare una fetta di pane integrale, posarvi sopra alcune fette di avocado ed aggiungere un uovo cotto al tegamino (i più golosi potrebbero tentare con quello in camicia) e la colazione sarà pronta per essere gustata. Ancora meglio se accompagnata da un caffè amaro o addolcito con latte o bevanda vegetale (ovviamente senza zucchero).

La frittatina di verdure. Ora che andiamo incontro a giornate sempre più calde può essere una buona idea preparare la sera prima una piccola frittata con verdure e formaggio da mangiare fredda al mattino. Per accompagnarla si potrà scegliere una fetta di pane integrale e, volendo, una spremuta di arance e pompelmo che dovrà essere spremuta fresca e senza zuccheri aggiunti.

Le focaccine di ceci con formaggio magro. Un altro modo salutare e goloso per iniziare la giornata è quello di gustare delle focaccine realizzate con farina di ceci e da affiancare a del caprino o a della ricotta di pecora. Un buon modo per svegliarsi con la giusta carica e per fare da subito il pieno di buon umore.

LEGGI ANCHE -> Vuoi un caffè perfetto? Ti sveliamo gli errori da non fare mai

Il bagel integrali con formaggio. Quando si ha voglia di affondare i denti in qualcosa di soffice, si possono preparare dei bagel con farina integrale e farcirli con dello yogurt (anche con aggiunta di sale e pepe) o con del formaggio fresco a scelta. Una colazione semplice, veloce ed in grado di dare la giusta dose di energia. Ancor più buona se accompagnata da un caffè americano senza zucchero e addolcito semplicemente con latte vaccino o vegetale.

Il toast. E e se ci si trova fuori? In tal caso si può ordinare un toast al bar. In questo caso non sempre si può contare sulla presenza di farine integrali. Per evitare il picco glicemico si può optare tra il chiedere un toast con doppio ripieno o, in alternatia, togliere una parte di pane e richiude quello che resta con il condimento presente. Non sarà la più salutare delle colazioni ma si potrà comunque iniziare con grinta la propria giornata.

Fare una colazione salata è un’esperienza di gusto che andrebbe provata almeno una volta. Esperienza che con un po’ di fantasia si potrà realizzare ogni volta con cibi sempre diversi, ampliando così le proprie possibilità di scelta e rendendo ogni risveglio più goloso e piacevole che mai.