Scopri gli errori da evitare per ottenere un caffè con la moka perfetto come quello che bevi al bar.

Il caffè è una delle coccole a cui teniamo di più. Ci dona la carica al mattino, in molti casi è fonte di buon umore e contiene tante proprietà benefiche che lo rendono a tutti gli effetti una bevanda più che consigliata. Eppure, ancora oggi, tante persone preferiscono aspettare di uscire da casa per poterne gustare uno.

E tutto per via di alcuni banali errori che portano il caffè fatto in casa a risultare poco gradevole. Ebbene, la verità è che il caffè casalingo può essere anche più buono di quello del bar. Ciò che conta è imparare a farlo nel modo coretto evitando alcuni errori in cui speso si cade per la troppa fretta. Scopriamo quali sono i più gravi e come evitarli.

Caffè perfetto? Da oggi è possibile. Basta solo evitare questi errori

Ormai è risaputo, le regole per un buon caffè sono tante e varie e spesso più che essere oggettive si legano ai gusti personali di chi lo beve. Ci sono però degli errori comuni che rischiano di rovinare questa preziosa bevanda e che pertanto sarebbe meglio evitare di fare.

Usare un’acqua qualsiasi. Il caffè necessità di acqua per diventare la bevanda che tutti conosciamo. E per questo motivo è fondamentale considerare anch’essa come un ingrediente speciale. Meglio evitare, quindi, acqua di rubinetto o altre adibite solo al caffè. La scelta migliore è quella di usare la stessa acqua che si beve tutti i giorni. Meno calcare e residui fissi doneranno infatti alla bevanda un sapore più genuino. L’acqua, inoltre, andrà dosata nella giusta quantità. Meglio evitare, quindi, di riempire moka o macchina del caffè. Attenendosi ai limiti indicati (nella moka il limite sta sotto la valvola) si otterrà un risultato migliore.

Pressare il caffè nella moka. Molti pensano che pressando il caffè si riesca ad ottenere un risultato migliore donando alla bevanda un’aroma più forte. La verità è che l’unico risultato possibile è quello di un caffè più pesante e con un vago sentore di bruciato. Quando si prepara la moka è importante riempire il filtro fermandosi al livello e non cercare di inserirvi più caffè.

Cuocere il caffè a fuoco alto. Altro errore, causato spesso dalla fretta è quello di mettere il caffè sulla fiamma alta per farlo uscire prima. Quello del caffè però è un rituale e come tale richiede i suoi tempi. La fiamma, quindi, dovrà essere bassa. Meglio alzarsi un paio di minuti prima e assaporare l’aroma che si sprigiona lentamente per casa unito al borbottio della caffettiera che fare tutto di corsa e bere qualcosa che sa di bruciato, no?

LEGGI ANCHE -> Ami il caffè? Scopri se ne bevi la giusta quantità per star bene

Ora che abbiamo scoperto quali sono gli errori più comuni legati alla preparazione del caffè con la moka, è bene ricordare che di questa bevanda esistono diverse miscele. E che pertanto sarebbe bene provarle tutte al fine di scoprire qual è quella che si predilige. Un po’ come si fa spesso quando si ha a che fare con il tè. Inoltre, la caffettiera non andrebbe mai lavata con il detersivo ma sciacquata con acqua calda e lavata con maggior cura circa una volta al mese, pulendone ogni parte.

Adesso che abbiamo tutte le indicazioni giuste, bere il caffè a casa sarà più che mai piacevole. E quello al bar diventerà una coccola da concedersi quando si è fuori e non più l’unico modo per poter gustare qualcosa di buono. Provare per credere.