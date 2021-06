Giulia Stabile diventa conduttrice: Maria De Filippi le affida un importante progetto

Giulia Stabile è pronta ad iniziare la sua scalata al successo. Maria De Filippi dopo Amici le ha affidato un importante progetto.

Giulia Stabile è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane ballerina non solo ha preso parte al talent show più famoso del piccolo schermo degli italiani, ma lo ha perfino vinto. Diventando la prima ballerina donna ad ottenere tale risultato in ben 20 anni in cui il programma va in onda su canale 5.

Per questo motivo, forse, e grazie al suo straordinario talento, Maria De Filippi ha deciso di promuoverla facendola diventare anche una conduttrice, affidandole un nuovo ed importante progetto. Curiosi di sapere di che cosa si tratta?

Maria De Filippi promuove Giulia Stabile: il nuovo progetto dopo Amici

Il progetto affidato a Giulia Stabile dopo Amici è del tutto nuovo e probabilmente è destinato esclusivamente agli utenti della rete e non a quelli del piccolo schermo. L’annuncio è arrivato dai profili social dedicati al talent show di Maria De Filippi e sembrerebbe essere un format tipicamente estivo, fresco e leggero.

“Ci sono persone che a volte “meriterebbero” proprio un gavettone e tu, a chi vorresti farlo?” recita il testo che accompagna il promo del nuovo format che vede la fidanzata di Sangiovanni nel ruolo di conduttrice. “Scrivici su [email protected], la nostra Giulia è pronta ad aiutarti!” conclude, invitando gli utenti della rete ed inviare le loro richieste.

Un annuncio del tutto inatteso che ha spiazzato il pubblico delle rete, che si aspettavano di vedere la loro beniamina nel cast del prossimo anno come ballerina professionista ma non di certo come conduttrice di un format tutto nuovo.

Giulia Stabile debutta come conduttrice e siamo sicuri che con la sua simpatia riuscirà a conquistare ancora una volta tutto il suo fedele pubblico.