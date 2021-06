Quanto ha guadagnato Maria De Filippi nel 2020? Cifre pazzesche

Maria De Filippi è una delle conduttrici più famose del piccolo schermo, ma quanto ha guadagnato durante il 2020? Svelate cifre da capogiro.

Maria De Filippi non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto è una delle colonne portanti di Mediaset. Senza di lei, molto probabilmente, canale 5 non avrebbe lo stesso appeal agli occhi del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che ogni programma che lei conduce o produce, si rivela essere un vero e proprio successo.

La moglie di Maurizio Costanzo è presente sul piccolo schermo degli italiani ogni giorno e per tutto l’anno. Basti pensare a Uomini e Donne, che va in onda dal lunedì al venerdi partendo da settembre per poi concludersi durante i primi giorni di giugno. Amici, che inizia verso la metà di settembre, inizio ottobre, e si conclude a maggio, accompagnato da un day time quotidiano e il sabato sera durante la fase finale. Tu sì que vales, che accompagna il pubblico del piccolo schermo durante i sabato sera della prima parte della stagione televisiva, che poi viene seguito da C’è posta per te e in estate si prosegue con Temptation Island che la vede dietro le quinte.

Insomma, tanti sono i programmi a cui lavora per questo motivo è normale che nel pubblico certi una certa curiosità e che si chieda: ma quanto guadagna Maria De Filippi? Italia Oggi ha pubblicato la cifra che la sua società Fascino ha intascato durante lo scorso anno. Curiosi di sapere a quanto ammonta?

Maria De Filippi: svelato quanto ha guadagnato durante il 2020

Il portale, è bene precisare, ha rivelato la cifra che la società di Maria De Filippi, la Fascino, avrebbe guadagnato e non soltanto lei in quanto persona fisica. La cifra è sicuramente bella alta, considerando anche che si è riusciti ad ottenerla durante l’anno della pandemia e del lockdown. Questo dato sottolinea ancora una volta la bravura della conduttrice, che dimostra di avere l’occhio lungo non solo sul campo televisivo ma anche dal punto di vista manageriale.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, colpo di scena: è incinta. L’annuncio spiazza

La società avrebbe guadagnato ben 59,5 milioni di euro nel 2020. Un’ottima cifra, ma nello specifico la conduttrice quanto ha guadagnato? Bisogna contare che la cifra non indica il netto dei suoi guadagni, in quanto bisogna considerare le tasse e tutti i dipendenti e il team che lavora insieme a lei per mandare avanti i suoi programmi, che di certo non sono pochi. La conduttrice, però, nonostante tutto avrebbe percepito, soltanto nel 2020, le bellezza di 2,5 milioni di euro. Mica male come risultato, no?

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🔥 #StayTuned https://t.co/25Rh1GaOBs — Temptation Island (@TemptationITA) June 16, 2021

I guadagni di Maria De Filippi non sono di certo bassi, ma sicuramente sono del tutto meritati visto che ogni progetto a cui lavora diventa un vero e proprio successo e lo sarà sicuramente anche la nuova edizione di Temptation Island, che partirà a breve, visto le prime due coppie che hanno presentato al pubblico.