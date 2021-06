Bryan Cristante, chi è: età, altezza, stipendio e quella tragedia che avrebbe sconvolto tutti

Bryan Cristante è un centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana, Mancini l’ha voluto a Euro 2020: dati e curiosità del 26enne.

Bryan Cristante è un esempio perfetto di come per affermarsi non solo nel calcio serva pazienza, tenacia e determinazione. Cresciuto con il sogno nel cassetto di giocare con i grandi campioni, nasce a San Vito Tagliamento e inizia la propria esperienza nel calcio giocato con la Liventina Gorghense.

Il percorso delle giovanili poi prosegue con l’approdo al Milan: una vera e propria scuola di vita per lui che gli consente di misurarsi su palcoscenici più ampi con qualche responsabilità. Le aspettative sono molte, dal 2011 al 2014 arriva in prima squadra e con i Diavoli rossoneri totalizza 3 presenze e un gol. Dal 2014 al 2016 arriva in Liga Spagnola – con il Benfica – e nell’arco di due anni colleziona 7 presenze senza segnare un gol.

Bryan Cristante carriera

Subito dopo le parentesi a Palermo e Pescara con 20 presenze totali. Un girovago del calcio che trova nell’Atalanta la sua casa e l’occasione di sbocciare definitivamente: una stagione con la Dea che gli vale il riconoscimento di “Miglior centrocampista dell’anno” nel 2017-2018.

La stagione successiva passa alla Roma sotto la guida prima di Ranieri e poi di Fonseca. 95 presenze e 6 gol in giallorosso. Dal punto di vista tecnico la capacità di adattarsi: può giocare sia da mediano che in fase d’interdizione davanti alla difesa: quasi un centromediano metodista. Fonseca l’ha provato, in emergenza, anche come difensore ma gli effetti non sono stati quelli sperati.

Attualmente aspetta Mourinho per capire quale sarà il suo ruolo e anche le possibilità nel nuovo progetto tecnico giallorosso. Nel frattempo Mancini – Commissario Tecnico della Nazionale Italiana – lo convoca nella spedizione per Euro 2020. L’esperienza con gli azzurri potrà essere una vetrina ugualmente utile.

Dal successo agli imprevisti: rapina sfiorata, il giocatore della Roma si difende

Il suo valore di mercato è in crescita, attualmente ha un contratto con i giallorossi e guadagna 1,8 milioni di euro a stagione. Il rapporto con la Roma termina il 30 Giugno 2024. Fuori dal campo è riservato e solare, sposato da un anno con Selene Cito. Papà di Victoria e Aurora a cui dedica i suoi giorni migliori e le partite più belle.

In attesa di ulteriori soddisfazioni, tanto in giallorosso quanto in azzurro. Anche per cancellare qualche amarezza come la rapina subita non molto tempo fa in centro. Le strade della Capitale nascondono insidie, fortunatamente Cristante ha reagito prontamente. Intervento tempestivo anche in questo caso: oltre gli applausi dei tifosi, anche quelli delle autorità che hanno poi preso i malviventi.