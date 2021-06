Sognare la Madonna ti capita spesso? Ecco cosa significa e cosa dice di te

Sognare la Madonna può assumere molti significati, ma tutti sono legati alla sfera affettiva e morale della nostra personalità.

Nell’economia della religione cattolica la Madonna rappresenta l’amore materno, l’accoglienza e la rassicurazione. Per ogni credente, quindi, la Madonna è una manifestazione mistica della madre e, per questo motivo, attribuiscono anche inconsapevolmente a Maria molte qualità della propria madre e del proprio rapporto con la morale che Maria rappresenta.

L’atteggiamento della Madonna e la sua funzione nel corso del sogno rivelano moltissimo sul vero significato onirico della sua presenza, quindi è necessario esaminare ogni aspetto del sogno prima di arrivare a comprenderne il significato.

Sognare la Madonna: senso di colpa o desiderio di rassicurazione?

Nella vita di tutti i giorni le persone credenti pregano la Madonna principalmente per ottenere conforto. Uno degli attributi di Maria è infatti quello di “Avvocata”: questo significa che la Madonna è sempre disposta a prendere le difese dei propri figli e di intercedere per loro nei confronti di Dio, implorando il suo perdono.

La Madonna è anche simbolo di purezza, quindi rappresenta l’innocenza, la bontà, la compassione e l’obbedienza alle regole.

Quando l’inconscio porta la Madonna nei sogni di un individuo significa, nella maggior parte dei casi, che quella persona ha bisogno di conforto e di sostegno disinteressato.

Se la Madonna nei sogni sorride, parla e mantiene il suo atteggiamento dolce e benevolo nei confronti del sognatore, allora chi sogna è spaventato, sta affrontando un momento difficile sotto molti punti di vista e vorrebbe accanto a sé qualcuno in grado di offrirgli una spalla su cui piangere o a cui aggrapparsi.

Al contrario, se la Madonna nei sogni piange, è furiosa o addirittura urla questo significa che il sognatore ha una profonda crisi di coscienza e rimprovera qualcosa a se stesso.

Fin da bambini, infatti, siamo stati abituati a sentire dai nostri genitori e dai nostri nonni una frase molto indicativa: “Comportati bene, altrimenti la Madonnina piange”.

Anche se da adulti abbiamo messo da parte quest’idea e probabilmente non sappiamo nemmeno che fa ancora parte di noi, quel senso di colpa è rimasto radicato nel nostro inconscio.

Quando nei nostri sogni la Madonna piange o è dispiaciuta significa che abbiamo fatto qualcosa che non ci rende orgogliosi di noi stessi o di cui ci siamo addirittura pentiti di un’azione commessa ad esempio in un momento di rabbia o di disperazione.

In alcuni casi, piuttosto complessi, il sognatore non sa a quale azione o evento passato il sogno si riferisca: sa soltanto che la Madonna – Mamma sta piangendo a causa sua, ma non è in grado di mettere a fuoco le cause. Se le cose stanno così diventerà assolutamente necessario fare una profonda analisi personale e capire per quale motivo siamo convinti di aver fatto dispiacere la custode della nostra moralità.

Infine sognare la Madonna in chiesa o sognare la Madonna in processione significa che il sognatore ha bisogno di connettersi di nuovo con le sue radici, con la sua comunità di origine, forse con la sua famiglia.

Andare in chiesa per ascoltare la messa o per rivolgere preghiere alla Madonna, così come partecipare a un’affollata processione è un potente rito collettivo che serve a far sentire più vicine le persone che appartengono a una determinata comunità.

In questo caso la Madonna rappresenta quasi sicuramente la madre o addirittura la madre – patria, cioè il luogo dove ci sentiamo a casa e verso cui sentiamo il bisogno di ritornare. Potrebbe anche significare il bisogno spirituale di riprendere vecchie abitudini positive che ci facevano sentire bene e in pace con noi stessi e che ci sentiamo in colpa per aver abbandonato.

Che numeri giocare se si sogna la Madonna?

Il numero generalmente collegato alla Madonna è il 6, ma anche il 5 è associato a Maria perché corrisponde al Mese di Maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna.

Se la Madonna piange allora il numero da giocare è il 63, mentre se si sogna la Madonna che parla il numero da giocare è il 50. Infine, per la Madonna nera o vestita di nero (Madonna Addolorata) si gioca il 45.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.