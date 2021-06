Tutti pazzi per i Maneskin in Germania: primo capitolo del viaggio europeo

Tutti pazzi per i Maneskin che hanno cominciato un viaggio europeo per promuovere la loro musica. Grandi folle a Berlino e nuovi record.

I Maneskin non si fermano più e, dopo aver conquistato l’Italia, puntano a conquistare anche il pubblico mondiale con la loro musica che sta scalando tutte le classifiche internazionali superando anche artisti come gli U2 e i Metallica.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, dopo aver trascorso più di dieci giorni nella casa-studio di Garlasco dove hanno lavorato al nuovo album “Teatro d’ira – Vol. II” che dovrebbe arrivare nelle mani dei fans entro la fine dell’anno, sono partiti per Berlino, prima tappa di un viaggio europeo che li porterà in giro per le capitali d’Europa per rilasciare interviste e promuovere la loro musica.

In Germania, i Maneskin sono stati accolti calorosamente dai fans che si sono radunati intorno alla sede della Sony dove Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno regalato selfie e autografi.

Non è mancato anche un momento di svago per i quattri artisti che, da appassionati di moda, si sono concessi un giro di shopping come documentano le foto e i video pubblicati dal loro fanclub ufficiale.

Maneskin in Germania acclamati dai fan: battuti U2 e Metallica e disco d’oro per Coraline e I wanna your slave

Una folla entusiasta ha accolto con calore a Berlino i Maneskin, arrivati in città ieri per rilasciare una serie di interviste a televisioni e radio. La band romana ha fatto tappa anche presso la sede della Sony dove c’erano tantissimi fans che li aspettavano trepidanti. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno concesso a tutti foto, selfie e autografi mostrandosi molto disponibili.

Poi un giro di shopping nel corso del quale non è mancata l’occasione per regalare un sorriso ai fans come testimoniano i tanti video che stanno circolando sul web. Proprio da Berlino, alle 17 di oggi, mercoledì 16 giugno, i Maneskin regaleranno una diretta ai fans del loro profilo Tik Tok.

I record e i riconoscimenti, nel frattempo, continuano. Oltre ad aver superato i 100 milioni di streaming con Zitti e buoni con cui hanno trionfato all’Eurovision 2021, i Maneskin hanno portato a casa anche il disco d’oro con i brani I wanna be your slave e Coraline, entrambi contenuti nell’album “Teatro d’Ira – Vol. II”.

Un doppio disco d’oro che assume ancora più valore dal momento che entrambi i brani non sono stati ancora lanciati come singoli.

Inoltre, la band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas continua a far registrare numeri da capogiro. Con quasi 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, hanno superato artisti come Madonna, U2, Metallica e Led Zeppelin.